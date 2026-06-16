“게임도 하고 경품도 받고” 부산시설공단, 비콘 럭키나이트 운영

세줄 요약 부산시설공단이 20일, 27일, 7월 4일 비콘그라운드 비콘스퀘어 야외광장에서 시민 참여형 문화행사 ‘비콘 럭키나이트’를 열었다. 레트로 감성의 추억의 오락실 체험존과 경품 이벤트를 운영하고, 빈티지 나이트마켓과 연계해 가족과 청년층이 함께 즐기도록 했다. 비콘 럭키나이트, 시민 참여형 문화행사 개최

추억의 오락실 체험존, 무료 게임과 경품 제공

빈티지 나이트마켓 연계, 지역 상권 활력 기대

이미지 확대 비콘 럭키나이트. 부산시설공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 비콘 럭키나이트. 부산시설공단 제공

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부산시설공단은 시민 참여형 문화행사 ‘비콘 럭키나이트’를 개최한다고 16일 밝혔다.이번 행사는 20일, 27일, 7월 4일 총 3회에 걸쳐 오후 3시부터 8시까지 비콘그라운드 비콘스퀘어 야외광장에서 ‘빈티지 나이트마켓’(수영구청 주최)과 연계해 진행된다.행사 기간 레트로 감성을 담은 ‘추억의 오락실’ 체험존이 운영된다. 방문객은 다양한 아케이드 게임을 무료로 즐길 수 있으며, 게임 참여를 통해 경품 이벤트에도 참여할 수 있다.특히 젊은 세대를 중심으로 인기를 얻고 있는 뉴트로(New-tro) 콘셉트를 반영해 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램으로 구성, 가족 단위 방문객과 청년층의 관심을 끌 것으로 기대된다.같은 기간 열리는 ‘빈티지 나이트마켓’에서는 개성 있는 빈티지 의류와 잡화, 소품 등을 만나볼 수 있다.행사 참여자에게는 비콘그라운드 입점업체 상품 등 다양한 경품이 제공된다.이성림 부산시설공단 이사장은 “비콘 럭키나이트가 시민에게는 추억과 즐거움을, 지역 상권에는 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.