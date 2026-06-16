세종대, 서울시 RISE 사업 평가서 ‘A+’ 최우수 등급 달성

세줄 요약
- 서울시 RISE 1차년도 평가 A+ 달성
- 산학협력·인재양성·지역문제 해결 성과
- AI 콘텐츠 대학원·스튜디오 공유 주목
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세종대학교가 서울시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 1차년도 연차평가에서 최우수 등급인 ‘A+’를 받았다고 16일 밝혔다. 이번 평가는 서울 RISE 수행 대학 28곳을 대상으로 처음 시행된 공식 성과평가다.
세종대는 사업 전략의 차별성과 체계적인 성과 관리 부문에서 높은 점수를 받았다. 특히 ▲산학협력 생태계 활성화 ▲창조산업 인재양성 ▲지역 현안 해결 ▲평생교육 고도화 등 4개 분야에서 성과지표 대부분을 목표치 이상 초과 달성했다.
주요 성과로는 ▲AI 콘텐츠 대학원 신설을 통한 실무형 인재 양성 ▲버추얼 프로덕션 스튜디오 ‘TEAM STUDIOS SEJONG’ 공유를 통한 산학협력 활성화 등이 꼽혔다. 또한 명지전문대와 컨소시엄을 맺고 은평구 지역 문제를 해결하는 등 지자체 협업에서도 두각을 나타냈다.
세종대는 2차년도 사업에서 인공지능융합연구원을 중심으로 크리에이티브 콘텐츠, 호텔관광외식, 헬스케어 등 분야별 기업협업센터(ICC) 간 융합 과제를 본격 추진할 계획이다.
송도호 서울시의원 “14년 주민 숙원 ‘관악12번 마을버스’ 신설 결실”
서울시의회 송도호 의원(더불어민주당, 관악12)은 행운동과 청룡동 일대 주민들의 숙원사업이었던 ‘관악12번 마을버스 노선 신설’이 최종 승인됐다고 밝혔다. 이번 노선 신설로 그간 대중교통 이용에 불편을 겪었던 지역 주민들의 이동 편의성이 크게 향상되고 대중교통 접근성 역시 대폭 개선될 전망이다. 신설되는 ‘관악12번’ 마을버스는 관악파크푸르지오아파트에서 서원역을 연결하는 노선으로, 총 8대의 차량이 투입돼 약 9.5km 구간을 운행할 예정이다. 특히 주민들의 편리한 출퇴근길을 위해 혼잡 시간대에는 배차 간격을 약 6분으로 유지함으로써, 지역 주민들의 교통 편의를 극대화할 것으로 기대된다. 행운동과 청룡동 일대는 까치산, 청룡산, 쑥고개 등 경사가 심한 고지대 주거지역이 많아 노인층과 교통약자의 이동 불편이 지속적으로 제기되어 왔다. 이에 지역 주민들은 2012년부터 마을버스 노선 신설을 지속적으로 요구해 왔으며, 이번 승인으로 14년 동안의 숙원이 결실을 맺게 됐다. 특히 송 의원은 주민 의견 수렴과 관계기관 협의 과정에 적극 참여하며 노선 신설 필요성을 지속적으로 제기해 왔다. 또한 통학로 안전 문제를 우려하는 학교 측 의견을 반영해 어린이보호구역 개선
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엄종화 총장은 “대학과 지역사회가 협력해 만든 결실”이라며 “앞으로도 서울 지역 혁신 생태계를 선도하는 거점 대학으로서 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.
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