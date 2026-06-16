탄금호 풍광 즐기며 일하세요...충주 워케이션센터 7월 개장

세줄 요약 충주시는 탄금호 풍광을 즐기며 일할 수 있는 워케이션 센터를 다음 달 시범 운영한다. 업무 공간과 숙박시설, 체험관광센터를 한 건물에 배치해 체류형 관광을 강화한다. 패키지 할인과 반려동물 객실도 운영한다. 탄금호 조망 워케이션 센터 다음 달 개장

업무·숙박·관광 한 건물 집약형 시설 구축

체류형 관광과 지역경제 활성화 기대

이미지 확대 충주 워케이션센터 전경과 내부 모습. 충주시 제공. 닫기 이미지 확대 보기 충주 워케이션센터 전경과 내부 모습. 충주시 제공.

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충주 탄금호의 풍광을 바라보며 일을 할 수 있는 꿈같은 공간이 생겼다.충주시는 16억원을 투입해 조성한 ‘충주 체험관광 워케이션 센터’가 다음 달 문을 열고 시범 운영에 돌입한다고 16일 밝혔다.중앙탑면 충주체험관광센터 내에 들어선 이 센터는 기존의 공유오피스들과 달리 업무(3층), 숙박(2층), 관광(1층) 인프라가 한 건물에 모여 있다.3층(634㎡)에 마련된 공유오피스는 탄금호 전경을 한눈에 담을 수 있는 개방형 좌석 34개와 극도의 몰입을 위한 집중형 오피스, 단체 방문객을 위한 기업형 오피스를 갖췄다.총 80여 명이 동시에 이용할 수 있다. 사용료는 하루 기준 1만원, 충주시민은 9000원이다.이용자들의 근무 유연성을 극대화하기 위해 오전 9시부터 오후 10시까지 문을 연다.2층에 꾸며진 숙박시설은 2인실, 3인실, 4인실 등 객실 16개를 갖췄다. 숙박료는 2인실 6만원, 3인실 7만원, 4인실 8만원이다. 반려동물과 함께 입실할 수 있는 전용 객실도 있다.오피스와 숙박을 묶은 워케이션 패키지를 이용하면 오피스 사용료가 면제되고 숙박료도 1만원씩 할인해 준다.1층 체험관광센터에선 카누 체험, 자전거 투어 등을 즐길 수 있다. 자전거 투어는 4000원, 카누 체험은 2만원이다.시 관계자는 “지역경제 활성화와 체류 관광객 유치를 위해 워케이션 센터를 마련했다”며 “부산 워케이션 센터가 인기를 얻고 있고, 코로나19 이후 재택근무가 늘고 있어 이용객이 많을 것으로 기대한다”고 밝혔다.