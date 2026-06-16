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탄금호 풍광 즐기며 일하세요...충주 워케이션센터 7월 개장

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-06-16 11:06
수정 2026-06-16 11:06
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세줄 요약
  • 탄금호 조망 워케이션 센터 다음 달 개장
  • 업무·숙박·관광 한 건물 집약형 시설 구축
  • 체류형 관광과 지역경제 활성화 기대
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충주 워케이션센터 전경과 내부 모습. 충주시 제공.
충주 워케이션센터 전경과 내부 모습. 충주시 제공.


충주 탄금호의 풍광을 바라보며 일을 할 수 있는 꿈같은 공간이 생겼다.

충주시는 16억원을 투입해 조성한 ‘충주 체험관광 워케이션 센터’가 다음 달 문을 열고 시범 운영에 돌입한다고 16일 밝혔다.

중앙탑면 충주체험관광센터 내에 들어선 이 센터는 기존의 공유오피스들과 달리 업무(3층), 숙박(2층), 관광(1층) 인프라가 한 건물에 모여 있다.

3층(634㎡)에 마련된 공유오피스는 탄금호 전경을 한눈에 담을 수 있는 개방형 좌석 34개와 극도의 몰입을 위한 집중형 오피스, 단체 방문객을 위한 기업형 오피스를 갖췄다.

총 80여 명이 동시에 이용할 수 있다. 사용료는 하루 기준 1만원, 충주시민은 9000원이다.

이용자들의 근무 유연성을 극대화하기 위해 오전 9시부터 오후 10시까지 문을 연다.

2층에 꾸며진 숙박시설은 2인실, 3인실, 4인실 등 객실 16개를 갖췄다. 숙박료는 2인실 6만원, 3인실 7만원, 4인실 8만원이다. 반려동물과 함께 입실할 수 있는 전용 객실도 있다.

오피스와 숙박을 묶은 워케이션 패키지를 이용하면 오피스 사용료가 면제되고 숙박료도 1만원씩 할인해 준다.

1층 체험관광센터에선 카누 체험, 자전거 투어 등을 즐길 수 있다. 자전거 투어는 4000원, 카누 체험은 2만원이다.

시 관계자는 “지역경제 활성화와 체류 관광객 유치를 위해 워케이션 센터를 마련했다”며 “부산 워케이션 센터가 인기를 얻고 있고, 코로나19 이후 재택근무가 늘고 있어 이용객이 많을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
충주 남인우 기자
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