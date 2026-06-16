전북도, 청년농 정착 돕는다…운영자금 지원 확대

세줄 요약 전북도가 청년농의 안정적인 영농 정착을 지원하기 위해 농림수산발전기금 운용 규칙을 개정했다. 개인 농업인 융자 한도는 1억원에서 2억원으로, 농업법인은 3억원에서 4억원으로 늘리고 상환도 3년 유예 뒤 2년 분할로 바꿨다. 청년농 운영자금 융자 한도 확대

상환 유예 기간 연장과 분할 상환 도입

영농 초기 자금 부담 완화 추진

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전북도가 청년농의 안정적인 영농 정착을 돕기 위한 지원을 확대한다.전북도는 ‘전북특별자치도 농림수산발전기금 운용 조례 시행규칙’을 개정해 기금 지원 규모를 확대하고 상환 조건도 완화한다고 16일 밝혔다.이번 개정은 영농 초기 자금 부족으로 어려움을 겪는 청년농의 부담을 줄이고 안정적인 농업 경영 기반을 마련하는 것이 목적이다.구체적으로는 청년농 운영자금 융자 한도를 개인 농업인의 경우 기존 1억원에서 2억원으로, 농업법인은 3억원에서 4억원으로 확대한다.또한 기존에는 2년 뒤 원금을 한꺼번에 갚아야 했지만, 앞으로는 3년간 상환을 유예하고 2년에 걸쳐 나눠 낼 수 있도록 했다.도는 청년농들이 농기계와 농자재 구입, 생산·유통 활동 등에 필요한 자금을 보다 여유 있게 활용할 수 있을 것으로 기대한다.지원 대상은 기금에 연간 1억원 이상 출연하는 시·군에 거주하는 18세 이상 45세 미만 청년농이다.도 관계자는 “앞으로도 청년농이 농촌에서 미래를 설계할 수 있도록 실질적인 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.