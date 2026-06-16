청주 운천근린공원 부지서 고려시대 청석탑 발굴

세줄 요약 청주 운천근린공원 부지 유적 발굴조사에서 고려시대 사찰 건물지와 청석탑 부재가 확인됐다. 상륜부를 이루는 복발, 보륜, 수연 등이 양호하게 나와 청석탑의 구조와 조형 양식을 밝힐 핵심 자료로 기대된다. 폐사찰 터에서 청석탑 부재가 나온 국내 첫 사례다. 운천근린공원 부지서 고려시대 사찰터와 청석탑 부재 확인

상륜부 복발·보륜·수연 출토, 국내 첫 발굴 사례

ㅁ자형 건물지와 청자·기와·전돌 등 유물 다수 출토

이미지 확대 청주시 흥덕구 운천근린공원 부지에서 발굴된 고려시대 청석탑 부재(部材). 부재는 구조물의 뼈대를 이루는 여러가지 재료들을 의미한다. 청주시 제공. 닫기 이미지 확대 보기 청주시 흥덕구 운천근린공원 부지에서 발굴된 고려시대 청석탑 부재(部材). 부재는 구조물의 뼈대를 이루는 여러가지 재료들을 의미한다. 청주시 제공.

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청주시는 흥덕구 운천근린공원 부지 내 유적 발굴조사에서 고려시대 사찰 건물지와 함께 청석탑 부재(部材)가 확인됐다고 16일 밝혔다.청석탑은 검푸른 빛의 점판암을 여러 층으로 쌓아 만든 고려시대 석탑이다. 부재는 구조물의 뼈대를 이루는 여러 가지 재료를 의미한다.이번에 출토된 부재는 청석탑 맨 위 장식부인 상륜부를 구성하는 복발(覆鉢), 보륜(寶輪), 수연(水煙) 등이다.시는 부재가 양호한 상태로 출토돼 고려시대 청석탑의 구조와 조형 양식을 규명할 수 있는 중요한 학술 자료가 될 것으로 기대하고 있다.전국 17곳에 청석탑이 남아 있는데 폐사찰 터에서 발굴조사를 통해 청석탑 부재가 확인된 것은 국내 첫 사례다.청석탑 부재가 나온 건물지는 중앙에 마당을 둔 ‘ㅁ’ 자형 평면 배치 구조로 확인됐다. 이곳에선 고려 전기 해무리굽 청자류와 상감청자 매병편, 연화문·일휘문 막새기와, 전돌, 청동제품 등 유물이 다수 출토됐다.시 관계자는 “발굴 성과를 바탕으로 유적의 보존 및 활용 방안을 체계적으로 마련하고 시민들을 위한 현장 공개 행사와 학술대회를 검토할 계획”이라며 “이번 조사는 문화유산 보존과 도시공원 조성을 함께 추진한 모범 사례가 될 것”이라고 밝혔다.시는 유적이 발굴된 부지를 제외하고 공원 조성을 추진해 지난달 운천근린공원을 준공했다.