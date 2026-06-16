“시험 잘 보세요” 서울시립대, 학생 1000여명에 야식 전달

이미지 확대 원용걸(오른쪽) 서울시립대 총장이 학생들에게 야식을 전달하고 있다. 서울시립대 제공 닫기 이미지 확대 보기 원용걸(오른쪽) 서울시립대 총장이 학생들에게 야식을 전달하고 있다. 서울시립대 제공

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서울시립대학교는 지난 15일 교내에서 2026학년도 1학기 기말고사를 앞둔 학생들을 대상으로 ‘사랑의 야식’ 행사를 진행했다고 16일 밝혔다.이날 행사에는 원용걸 서울시립대 총장을 비롯한 교수진이 직접 참여해 시험 준비에 매진하는 학생 1000여명에게 베이글과 클래식 머쉬룸 크림, 허니레몬 크림치즈, 음료 등을 전달하며 격려의 메시지를 전했다.원 총장은 “사랑의 야식은 학생들과 소통하고 사제 간의 정을 나누는 소중한 자리”라며 “앞으로도 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 지속적으로 응원하고 지원하겠다”고 밝혔다.