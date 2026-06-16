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“시험 잘 보세요” 서울시립대, 학생 1000여명에 야식 전달

입력 2026-06-16 10:44
수정 2026-06-16 10:44
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원용걸(오른쪽) 서울시립대 총장이 학생들에게 야식을 전달하고 있다. 서울시립대 제공
원용걸(오른쪽) 서울시립대 총장이 학생들에게 야식을 전달하고 있다. 서울시립대 제공


서울시립대학교는 지난 15일 교내에서 2026학년도 1학기 기말고사를 앞둔 학생들을 대상으로 ‘사랑의 야식’ 행사를 진행했다고 16일 밝혔다.

이날 행사에는 원용걸 서울시립대 총장을 비롯한 교수진이 직접 참여해 시험 준비에 매진하는 학생 1000여명에게 베이글과 클래식 머쉬룸 크림, 허니레몬 크림치즈, 음료 등을 전달하며 격려의 메시지를 전했다.

송도호 서울시의원 “14년 주민 숙원 ‘관악12번 마을버스’ 신설 결실”

서울시의회 송도호 의원(더불어민주당, 관악12)은 행운동과 청룡동 일대 주민들의 숙원사업이었던 ‘관악12번 마을버스 노선 신설’이 최종 승인됐다고 밝혔다. 이번 노선 신설로 그간 대중교통 이용에 불편을 겪었던 지역 주민들의 이동 편의성이 크게 향상되고 대중교통 접근성 역시 대폭 개선될 전망이다. 신설되는 ‘관악12번’ 마을버스는 관악파크푸르지오아파트에서 서원역을 연결하는 노선으로, 총 8대의 차량이 투입돼 약 9.5km 구간을 운행할 예정이다. 특히 주민들의 편리한 출퇴근길을 위해 혼잡 시간대에는 배차 간격을 약 6분으로 유지함으로써, 지역 주민들의 교통 편의를 극대화할 것으로 기대된다. 행운동과 청룡동 일대는 까치산, 청룡산, 쑥고개 등 경사가 심한 고지대 주거지역이 많아 노인층과 교통약자의 이동 불편이 지속적으로 제기되어 왔다. 이에 지역 주민들은 2012년부터 마을버스 노선 신설을 지속적으로 요구해 왔으며, 이번 승인으로 14년 동안의 숙원이 결실을 맺게 됐다. 특히 송 의원은 주민 의견 수렴과 관계기관 협의 과정에 적극 참여하며 노선 신설 필요성을 지속적으로 제기해 왔다. 또한 통학로 안전 문제를 우려하는 학교 측 의견을 반영해 어린이보호구역 개선
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thumbnail - 송도호 서울시의원 “14년 주민 숙원 ‘관악12번 마을버스’ 신설 결실”

원 총장은 “사랑의 야식은 학생들과 소통하고 사제 간의 정을 나누는 소중한 자리”라며 “앞으로도 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 지속적으로 응원하고 지원하겠다”고 밝혔다.

김태곤 리포터
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