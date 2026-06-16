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민선 9기 출범 앞둔 지자체들, ‘새 슬로건’ 만들기 분주

김상화 기자
입력 2026-06-16 10:39
수정 2026-06-16 10:39
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세줄 요약
  • 민선 9기 앞두고 지자체 슬로건 공모 확산
  • 봉화군·양산시·대구시, 시민 의견 수렴
  • 새 출발·미래 비전 상징 문구 발굴 추진
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봉화군청 전경
봉화군청 전경


지방자치단체들이 민선 9기 출범을 앞두고 새로운 시·군정 슬로건 찾기에 분주하다.

새롭게 변화 발전해 갈 지역의 미래를 상징하고 희망이 넘치는 비전을 제시하기 위한 취지에서다.

경북 봉화군은 오는 19일까지 군민을 대상으로 ‘민선 9기 봉화군정 슬로건’을 공모한다고 16일 밝혔다.

응모는 민선 9기 군정이 지향해야 할 가치와 목표, 지역 발전 방향 등을 함축적으로 담아낼 수 있는 슬로건과 비전 문구를 제안하면 된다. 자세한 사항은 군청 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

앞서 경남 양산시는 지난 12일까지 민선 9기 슬로건 시민 공모를 진행했다. 주제는 시의 새로운 출발과 미래 비전을 표현할 수 있는 문구로 정했다. 선정된 슬로건은 양산시 시정 홍보와 정책 운영에 다양하게 활용될 예정이다. 시는 응모 작품 중 당선작(최우수 1명·우수 2명·장려 3명)을 선정해 상장 및 상금(100만 원~30만 원)을 수여한다.



한편 민선 9기 추경호 대구시장직 인수위원회는 지난 11일부터 ‘시민 의견 수렴 창구’를 개설, 도시 슬로건 등에 대한 시민 의견을 수렴 중이다. 이는 추 당선인 측이 최근 민선 8기 대구시 슬로건인 ‘파워풀 대구‘를 재점검하겠다는 입장을 밝힌 것에 따른 것이다. 당선인 측 관계자는 “슬로건과 관련해 시민의 의견을 최종 반영해 결정하겠다”고 밝혔다.
봉화 김상화 기자
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