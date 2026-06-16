최연소 군의원 출마했던 18살 소년…日서 ‘깜짝 근황’ 전해졌다

세줄 요약 전남 무안군의원 최연소 출마자였던 오신행씨가 일본 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 재팬 신세계’에서 최종 4위를 기록해 아이돌로 데뷔했다. 그는 한국인 멤버 박시영씨와 함께 보이그룹 코이키즈로 활동하게 됐다. 무안군의원 최연소 출마자 오신행씨 화제

일본 오디션서 최종 4위, 아이돌 데뷔 확정

한국인 멤버 박시영씨와 코이키즈 활동

이미지 확대 제8회 전국동시지방선거 오신행 후보 포스터. 연합뉴스 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 제8회 전국동시지방선거 오신행 후보 포스터. 연합뉴스 독자 제공

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4년 전 제8회 전국동시지방선거 당시 전남 무안군의원 최연소 출마자가 최근 일본 오디션 프로그램을 통해 아이돌로 데뷔한 사실이 알려져 화제다.16일 지역 정가에 따르면 2022년 지방선거에서 무안군 나 선거구에 무소속으로 출마했던 오신행(22)씨는 지난 9일 일본 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 재팬 신세계’에서 최종 4위를 차지해 아이돌로 데뷔한다.12명의 데뷔 조 멤버를 선발하는 프로그램에서 오씨는 3위를 기록한 박시영(23)씨와 함께 한국인 멤버로 포함돼 보이그룹 ‘코이키즈’(KO1KEYZ)로 활동하게 된다.오씨는 지난 지방선거 당시 18세의 나이로 출마해 지역 최연소 후보로 눈길을 끈 바 있다.그는 당시 목포대 패션의류학과에 재학하며 ‘행복을 꿈꾸는 청소년들의 목소리’를 대변하겠다는 당찬 포부를 걸었다.이어 청소년 문화바우처 지급, 청소년 주식 투자금 100만원 지급, 김대중 정신 배우기, 청소년 총회 개최 등을 공약으로 내세웠다.아버지 오원옥(53)씨도 같은 선거구에 도전해 부자가 나란히 시의원 선거에 나갔지만, 부자 모두 낙선해 고배를 마셨다.오원옥씨는 “본인이 선택한 삶에 최선을 다하고 책임을 지는 사람이 되길 바란다”며 “인간 공동체 사회에서 주변을 살필 줄 아는 사람으로 성장했으면 좋겠다”고 연합뉴스에 전했다.