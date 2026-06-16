인천공항 여직원 휴게실에 웬 배설물…CCTV에 찍힌 중국인 남성

출입국심사관 전용 공간 무단 진입 정황

중국 남성 CCTV 포착 “수사 의뢰 검토”

이미지 확대 경복궁 돌담에 용변을 보는 중국인 관광객 모습. 서경덕 교수 제공 닫기 이미지 확대 보기 경복궁 돌담에 용변을 보는 중국인 관광객 모습. 서경덕 교수 제공

세줄 요약 인천공항 제1여객터미널 출입국심사관 여직원 휴게실 세면실에서 배설물이 발견돼 논란이 일었다. CCTV에는 중국 국적 남성 관광객이 전용 공간에 들어간 정황이 포착됐지만, 실제 배변 행위자는 아직 특정되지 않았다. 당국은 수사 의뢰와 재발 방지 조치를 검토한다. 출입국심사관 전용 휴게실 배설물 발견

CCTV에 중국인 관광객 무단 출입 정황

보안 관리 허점과 수사 검토 논란

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중국 국적의 한 남성 관광객이 인천국제공항 내 출입국심사관 전용 휴게실에 무단으로 들어가 배변을 본 것으로 알려져 논란이 일고 있다.15일 법무부 인천공항 출입국·외국인청 등에 따르면 지난 4일 밤 인천공항 제1여객터미널 2층 입국장 내 출입국심사관 여직원 휴게실 세면실에서 배설물이 발견됐다. 해당 사실은 다음 날인 5일 확인됐다.문제가 발생한 휴게실은 일반인은 물론 입국객도 출입할 수 없는 출입국심사관 전용 공간이다.출입국 당국이 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 인천공항으로 입국한 중국 국적 남성 관광객이 해당 공간에 출입한 정황이 포착된 것으로 전해졌다. 다만 실제 배변 행위를 한 인물은 아직 특정되지 않은 상태다.일부 출입국 직원들은 사건 당시 여성 휴게실 출입문 도어락이 정상적으로 작동하지 않았으며, 당국의 후속 조치도 미흡하다고 지적한 것으로 알려졌다.이에 대해 인천공항 출입국·외국인청 관계자는 “입국장은 불특정 다수가 오가는 공간”이라며 “배변이 급한 입국객이 길을 잘못 찾아 들어갔을 가능성이 있다”고 설명했다. 이어 “사안의 중요성을 고려해 수사 의뢰 여부도 검토하고 있다”고 밝혔다.사건 이후 당국은 휴게실 앞에 출입 금지 안내판과 안전 펜스를 설치한 것으로 전해졌다.이번 사건은 단순한 시설 훼손을 넘어 공항 보안 관리 문제로도 이어지고 있다. 인천공항 내 출입국심사구역과 직원 전용 시설은 사실상 보안 구역으로 분류되는 만큼 일반인의 무단 출입 자체가 관리 체계의 허점을 드러낸 것 아니냐는 지적이 나온다.중국인 관광객의 배변 관련 논란은 과거에도 있었다. 지난해 서울 경복궁과 제주 한라산 등 국내 주요 관광지에서는 중국인 관광객으로 추정되는 방문객들의 부적절한 배변 행위가 잇따라 논란이 된 바 있다.