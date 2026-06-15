서울과기대 로봇 동아리, ‘URC 2026’ 본선 진출

이미지 확대 서울과학기술대학교 ST-STAR 동아리 ‘제니스 스페이스’ 단체 사진. 서울과기대 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울과학기술대학교 ST-STAR 동아리 ‘제니스 스페이스’ 단체 사진. 서울과기대 제공

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서울과학기술대학교는 본교 로봇 동아리 ‘제니스 스페이스’(Zenith Space)가 세계적 대학생 화성 탐사로봇 경진대회인 ‘2026 유니버시티 로버 챌린지(URC)’ 본선에서 종합 26위를 기록했다고 15일 밝혔다.올해 대회에는 18개국 116개 대학팀이 참가했으며, 제니스 스페이스는 예선을 통과해 상위 38개 팀만 진출할 수 있는 본선 무대에 올랐다.제니스 스페이스가 개발한 차세대 탐사로봇 ‘Zero_v2’는 극한 환경에서도 안정적인 운용이 가능하게 설계됐다는 설명이다. 임무에 따라 로봇팔과 실험 모듈을 교체할 수 있는 구조를 갖췄으며, 정밀 조작과 자율주행, 탐사 수행 능력을 두루 확보한 것이 특징이다.서울과기대 관계자는 “이번 성과는 서울과기대 RISE 사업단이 추진한 ST-STAR 동아리 지원사업을 비롯해 기술 인큐베이션 프로그램, 산학연 공동기술개발 과제 등 단계별 지원 체계가 결실을 맺은 사례로 평가된다”면서 “학생 동아리 활동에서 출발한 기술개발이 산학연 협력으로 이어지며 대학이 구축한 지·산·학 협력 생태계의 성과를 보여줬다”고 말했다.