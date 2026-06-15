김형철 부산시의원, 시장 선거무효 소청 제기…“투표용지 교부와 투표수 불일치”

세줄 요약 김형철 부산시의원이 부산시선관위에 부산시장 선거 무효를 구하는 소청을 제기했다. 일부 개표상황표에서 투표용지 교부수와 투표수 차이가 확인됐고, 북구 구포제1동 사전투표소 등에서 94건, 318표 차이가 있었다고 주장했다. 부산시장 선거 무효 소청 제기

투표용지 교부수와 투표수 불일치 주장

94건 318표 차이, 전면 검증 요구

국민의힘 소속 김형철 부산시의원이 15일 부산시의회에서 부산시장 선거에 관한 무효 소청을 제기했다고 밝히는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 소속 김형철 부산시의원이 15일 부산시의회에서 부산시장 선거에 관한 무효 소청을 제기했다고 밝히는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 소속 김형철 부산시의원이 부산시선거관리위원회에 부산시장 선거 무효를 구하는 소청을 제기했다. 일부 개표상황표에서 투표용지 교부수와 투표수 사이 차이가 존재하는 것으로 조사돼 검증이 필요하다는 이유에서다.김 의원은 15일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “부산지역 일부 투표소에서 투표용지 교부수와 개표된 투표지 수 사이에 차이가 발생한 사례가 확인됐다”며 “관련 자료를 첨부해 선거소청을 제기했다”고 밝혔다.그는 개표 참관인을 통해 확보한 개표상황표를 분석한 결과 투표용지 교부수와 투표수 간의 차이가 발생했다고 주장했다.김 의원이 제시한 개표상황표를 보면 북구 구포제1동 관내 사전의 경우 투표용지 교부수가 3049로 기록됐지만, 투표수는 3037로 적혀 있어 12표 차이가 발생했다.이런 식으로 투표용지 교부수와 투표수 차이가 총 94건 발생했으며, 표로 따지면 총 318표 차이가 있다는 게 그의 설명이다.김 의원은 “일부 투표함의 개표상황표에서 이런 차이가 확인됐는데, 부산에 설치된 1120개 투표소에서 투표함 2000개 이상을 사용한 점을 고려하면 같은 문제가 추가로 발견될 가능성을 배제할 수 없다”며 “서명된 선거인명부와 실제 교부된 투표용지, 최종 개표 결과가 일치하는지 전면 검증해야 한다”고 주장했다.