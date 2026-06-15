광주관광공사, 외국인 관광객 유치 겨냥 ‘웰니스’ 관광콘텐츠 집중 발굴

자연치유·명상·한방·미식 등 5개 분야 참여기업 모집

선정 기업에 교육·맞춤형 컨설팅·최대 300만 원 지원

이미지 확대 광주의 자연과 문화·한방·미식 자원을 활용한 웰니스 관광상품을 발굴하기 위한 ‘웰니스 인바운드 관광콘텐츠 지원사업’ 포스터. 광주광역시관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주의 자연과 문화·한방·미식 자원을 활용한 웰니스 관광상품을 발굴하기 위한 ‘웰니스 인바운드 관광콘텐츠 지원사업’ 포스터. 광주광역시관광공사 제공

세줄 요약 광주관광공사가 광주 소재 관광기업을 대상으로 웰니스 인바운드 관광콘텐츠 지원사업 참여를 모집했다. 자연치유·명상, 뷰티·스파, 건강식·푸드 등 5개 분야의 상품을 발굴하고, 최대 300만 원 지원과 컨설팅, 시범운영, 홍보를 제공해 외국인 관광객 유치를 강화한다. 광주관광공사, 웰니스 관광콘텐츠 발굴 추진

광주 소재 관광기업 대상 참여 모집 진행

최대 300만 원 지원과 홍보·컨설팅 제공

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광주광역시관광공사가 광주의 자연·문화·한방·미식 자원을 활용한 웰니스 관광상품을 발굴, 외국인 관광객 유치 확대에 나선다.광주광역시관광공사 기업지원센터는 오는 19일까지 ‘웰니스 인바운드 관광콘텐츠 지원사업’ 참여기업을 모집한다고 11일 밝혔다. 이번 사업은 지역 관광자원과 웰니스 콘텐츠를 결합한 상품을 발굴하고 고도화해 ‘광주형 웰니스 관광 생태계’를 조성하기 위한 것이다.모집 대상은 광주광역시에 소재한 관광기업이다. 신청 기업은 숙박, 체험 프로그램 등 관광객 수용시설을 보유해야 한다. 외국인 관광객을 대상으로 웰니스 관광 프로그램을 운영 중이거나 신규 개발과 운영을 준비하는 기업도 신청할 수 있다.공모 분야는 자연치유·명상, 뷰티·스파, 건강식·푸드, 체류형 웰니스 스테이, 한방 등 5개 분야다. 공사는 단순 체험형 프로그램보다 회복과 휴식을 중심에 둔 관광콘텐츠 발굴에 초점을 맞출 방침이다. 외국인 관광객이 광주에 머물며 경험할 수 있는 지속 가능한 웰니스 상품을 키우겠다는 취지다.선정 기업에는 웰니스 관광 이해도를 높이는 기초교육과 분야별 1대 1 맞춤형 컨설팅이 제공된다. 기업당 최대 300만 원의 사업화 지원금도 지급된다. 지원금은 프로그램 개발, 시설 환경 개선, 시범운영 등에 사용할 수 있다.외국인 관광객 대상 시범운영 프로그램도 추진된다. 다국어 홍보물 제작, OTA(온라인 여행 플랫폼) 연계 홍보 등 마케팅 지원도 함께 이뤄진다.정재영 광주관광공사 사장은 “전 세계적으로 건강과 휴식을 중시하는 웰니스 관광 수요가 꾸준히 늘고 있다”며 “광주만의 자원을 활용한 차별화된 웰니스 관광콘텐츠를 발굴해 외국인 관광객 유치와 지역 관광산업 활성화에 기여하겠다”고 말했다.