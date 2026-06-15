경찰, 잠실 시위 불법행위에 “엄정 대응” 예고

세줄 요약 경찰이 잠실 개표소 시위에서 발생한 소지품 수색, 기자 폭행, 경찰 모욕 등 불법행위에 대해 엄정 대응을 예고했다. 적극 가담자 3명을 특정해 수사 중이며, 동조자까지 수사를 확대할 수 있다고 밝혔다. 경기장 봉쇄는 업무방해죄 적용 가능성도 언급했다. 잠실 개표소 시위 불법행위 엄정 대응 예고

소지품 수색·폭행·모욕 등 15건 수사 진행

경기장 봉쇄는 업무방해죄 적용 가능성 시사

이미지 확대 계속되는 올림픽공원 개표소 시위 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하며 개표소 봉쇄 시위를 이어가고 있는 15일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 설치된 개표소 앞에 재선거 등을 요구하는 손팻말이 붙어있다. 2026.06.15. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 계속되는 올림픽공원 개표소 시위 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하며 개표소 봉쇄 시위를 이어가고 있는 15일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 설치된 개표소 앞에 재선거 등을 요구하는 손팻말이 붙어있다. 2026.06.15. 뉴시스

이미지 확대 인사말 하는 박정보 서울경찰청장 박정보 서울경찰청장이 29일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 서울교육청과의 업무협약식에서 인사말을 하고 있다. 2025.12.29. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 인사말 하는 박정보 서울경찰청장 박정보 서울경찰청장이 29일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 서울교육청과의 업무협약식에서 인사말을 하고 있다. 2025.12.29. 뉴시스

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경찰이 투표용지 부족 사태로 모인 ‘잠실 개표소 시위’ 참가자들의 일부 불법행위에 대해 엄정 대응을 예고했다. 11일째 입주단체들의 출입을 봉쇄한 올림픽 경기장 시위에 대해서도 사법 처리 가능성을 시사했다.박정보 서울경찰청장은 15일 정례 기자간담회에서 잠실 시위대의 핸드볼 유소년 국가대표팀에 대한 소지품 수색 사건과 관련해 “다중이 위력을 과시했기 때문에 일반 강요 혐의가 아닌 특수 강요를 적용했다”며 10년 이하의 징역이 가능하다고 말했다. 그러면서 “아무 생각 없이 옆에서 불법 행위에 동조했다가 공범으로 적용될 경우에는 패가망신할 수 있다”고 경고했다.서울경찰청은 이와 관련해 적극 가담자 3명을 특정해 수사하고 있으며, 이후 주변에서 동조했던 사람들까지 수사를 확대할 수 있다고 판단했다. 경찰은 소지품 검색을 비롯해 언론사 기자 대상 폭행, 현장 경찰관에 대한 모욕, 참가자들 사이의 폭행 등 잠실 시위에서 발생한 불법 행위 관련해 현재 15건의 수사를 진행하고 있다.6·3 지방선거 개표소로 쓰인 핸드볼경기장 봉쇄에 대해서도 경찰은 업무방해 혐의를 적용할 수 있다고 밝혔다. 지난 5일부터 시위 참가자들에 의해 경기장 입구가 막히면서 이곳에 입주한 대한체육회 산하 체육 단체들은 11일째 업무가 마비된 상황이다.박 청장은 “강제로 뚫고 들어가는 경우 충돌이 생길 수 있어 몇 차례 대화경찰을 통해 입장을 조율해 왔지만, (체육단체가) 업무를 위해 들어가려는 걸 (시위 참가자가) 막으면 업무방해죄가 성립할 수 있다”면서 “분명한 불법행위에 대해선 채증을 통해 사후 사법처리를 할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 이날 오후 대한체육회의 기자회견을 지켜본 뒤 경찰의 향후 조치에 대해 고민하겠다고 덧붙였다.다만 박 청장은 “기본적으로 참정권 침해라고 생각하는 시민들이 자기 의사를 표현하기 위해 자발적으로 모인 공론의 장으로 보고 있다”며 “평화적 의사 표현에 대해서는 헌법상 보장되는 국민 권리이기 때문에 적극 보장하고 있다”고 말했다.