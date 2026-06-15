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괴산 걷다보니 통장부자 인기...5명중 1명 걷기운동 실천

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-06-15 11:42
수정 2026-06-15 11:42
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세줄 요약
  • 걷다 보니 통장 부자, 괴산군 건강정책 인기
  • 하루 7000보 달성 시 상품권 인센티브 지급
  • 군민 5명 중 1명 참여, 걷기 문화 확산
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괴산군청.
괴산군청.


충북 괴산군의 건강증진 정책인 ‘걷다 보니 통장 부자’가 인기를 끌고 있다.

이 사업은 모바일 헬스케어 앱인 워크온을 설치하고 하루 7000보를 걸으면 500원, 한 달 최대 1만원을 지역사랑상품권으로 주는 정책이다.

15일 군에 따르면 이달 들어 10일 기준 군민 7552명이 이 사업을 통해 걷기를 실천하고 있다. 참여 대상인 괴산군 인구 3만 5888명(14세 미만 1886명 제외)의 21.4%에 달하는 수치로 군민 5명 중 1명이 걷기 운동에 참여하는 셈이다.

도입 첫 달인 지난 2월 3423명을 기록하더니 참여자가 점점 늘어 두 배 이상 증가했다.

첫 달부터 5월까지 4개월간 군민들의 걸음 수를 모두 합하면 38억 3954만보다. 성인 평균 보폭인 75㎝를 감안하면 288만㎞를 걸었다는 계산이 나온다. 이는 약 4만㎞인 지구 둘레의 72배에 해당하는 거리다. 군민들이 받은 총 인센티브 지급액은 1억 3438만 6000원이다.

군은 예방 중심의 복지행정을 펼치기 위해 사업을 도입했다. 65세 이상 노인 인구 비율이 44%에 달해 노인성 질환 의료비가 지난해 기준 99억원에 달하는 등 재정에 큰 부담으로 작용하면서 사회적 비용을 줄일 대책을 마련한 것이다.

군 관계자는 “무작정 보조금을 주는 복지보다 주민 스스로 건강을 챙길 수 있는 동기를 부여하는 게 효과적”이라며 “걷는 습관이 돈이 되는 재테크로 인식되면서 새로운 문화로 정착하는 것 같다”고 밝혔다.
괴산 남인우 기자
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