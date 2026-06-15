숙명여대 재학생, ‘립스티커’로 국제 공모전 휩쓸었다

세줄 요약 숙명여대 홍보광고학과와 시각·영상디자인과 학생들로 꾸려진 융합팀 ‘립스티커’가 공용 립 테스터의 위생 문제와 실제 발색 차이를 해결하는 아이디어로 세계적 대학생 공모전에서 성과를 냈다. Young Ones ADC 금상과 Clio Awards 동상을 함께 받았다. 공용 립 테스터 위생·발색 문제 해결 아이디어

숙명여대 융합팀 ‘립스티커’ 국제 공모전 동시 수상

의료용 실리콘 젤 패치로 입술 보호·발색 확인

이미지 확대 숙명여대 학생팀 ‘Lipsticker’와 문장호 교수가 기념촬영을 하고 있다. 숙명여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 숙명여대 학생팀 ‘Lipsticker’와 문장호 교수가 기념촬영을 하고 있다. 숙명여대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

숙명여자대학교 학생들이 오프라인 매장 공용 립 테스터의 위생과 발색 문제를 해결한 아이디어로 세계 무대를 휩쓸었다.숙명여대는 홍보광고학과와 시각·영상디자인과 학생들이 뭉친 융합 학생팀 ‘립스티커(Lipsticker)’가 세계 최고 권위의 대학생 디자인 공모전인 ‘Young Ones ADC Product Design’ 부문 금상과 ‘Clio Awards Student Fashion ＆ Beauty’ 부문 동상을 동시 수상했다고 15일 밝혔다. ‘Lipsticker’ 팀은 김하진(홍보광고학과 21), 강서연(홍보광고학과 22), 고주원(홍보광고학과 22), 하유진(홍보광고학과 22), 노하빈(시각·영상디자인과 21) 학생으로 구성됐다.수상작인 ‘립스티커’는 글로벌 뷰티 브랜드 세포라를 겨냥해 제안된 인스토어 립 테스터다. 매장에서 립 제품을 테스트할 때 위생이 염려되거나 손등에 바르면 실제 입술 발색과 달라 불편했던 소비자 경험에 주목했다.학생들은 투명한 의료용 실리콘 젤 소재의 패치를 입술 위에 얇게 붙여 보호막을 만든 뒤, 그 위에 제품을 바르는 방식을 고안했다. 특수 코팅을 적용해 매트나 글로시 등 다양한 제형의 실제 발색을 안전하고 정확하게 확인할 수 있는 것이 특징이다.이번 프로젝트는 전공 캡스톤디자인 수업인 ‘글로벌크리에이티브랩’을 통해 도출됐다. 기획(홍보광고)과 시각화(디자인) 역량을 결합한 융합 교육의 결실이라는 평가다. 지도교수인 문장호 홍보광고학과 교수는 “학생들이 글로벌 크리에이티브 무대의 언어로 실제 브랜드와 사회 문제를 깊이 관찰하고 해결할 수 있음을 보여준 결과”라고 전했다.