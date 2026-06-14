담뱃값 11년 만에 오르나… 정은경 “금연정책 새롭게 만들 것”

합성니코틴 등 신종 담배에 대응

경고 그림·금연구역 확대 등 검토﻿



정부 기초연금 개편안 하반기 윤곽

저소득층 지원 강화 하후상박 무게

‘李 지시’ 탈모약 건보 적용 추진도

이미지 확대 정은경 보건복지부 장관이 지난 11일 서울 광화문의 한 식당에서 열린 국민주권정부 출범 1주년 계기 보건복지부 출입기자단 정책간담회에서 발언하고 있다.

보건복지부 제공 닫기 이미지 확대 보기 정은경 보건복지부 장관이 지난 11일 서울 광화문의 한 식당에서 열린 국민주권정부 출범 1주년 계기 보건복지부 출입기자단 정책간담회에서 발언하고 있다.

보건복지부 제공

세줄 요약 정은경 보건복지부 장관이 흡연율 정체와 전자담배·가향담배 확산에 대응해 11년째 동결된 담뱃값 인상 가능성을 시사했다. 가격정책과 경고그림, 금연구역 확대를 함께 검토하며 금연정책을 새로 짜겠다는 구상이다. 기초연금은 하후상박형 개편안을 하반기 내 마련하고, 탈모 치료 건강보험 적용 확대도 의견 수렴을 거쳐 추진할 계획이다. 담뱃값 11년 동결, 인상 가능성 시사

전자담배·가향담배 대응, 금연정책 재설계

기초연금 하후상박 개편, 탈모 급여화 검토

2026-06-15 12면

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정은경 보건복지부 장관이 담뱃값 인상 가능성을 시사했다. 흡연율 정체와 신종 담배 확산에 대응해 가격정책과 비가격정책을 모두 동원하는 방향으로 금연정책 전반을 재설계하겠다는 취지다. 기초연금은 올해 하반기 중 개편 방향을 마련하고, 저소득 노인을 더 두텁게 지원하는 ‘하후상박’ 방식의 정부안을 내놓겠다고 밝혔다.정 장관은 지난 11일 서울 종로구 한 식당에서 열린 기자간담회에서 “전자담배, 각종 가향 담배, 합성니코틴에 긴밀하게 대응할 필요가 있다”며 “가격정책과 비가격정책을 모두 동원해야 하는 상황”이라고 말했다. 2015년 2500원에서 4500원으로 인상된 이후 11년째 동결된 담뱃값을 현 물가 수준을 고려해 실구매가격을 올리는 방안과 경고 그림·금연구역을 확대하는 방안 등을 종합적으로 고려하겠다는 의미다.정 장관은 “바뀐 환경 변화에 맞는 금연정책을 새롭게 만들 필요가 있고, 그 안에서 가격정책을 어떻게 가져갈 것인가를 검토하겠다”고 했다. 다만 “국민 부담이 증가하는 부분이기 때문에 사회적 의견을 듣는 과정도 반드시 있어야 한다”고 덧붙였다.담뱃값은 국민건강증진부담금, 담배소비세, 지방교육세, 개별소비세, 폐기물부담금 등으로 구성된다. 세금이 차지하는 비중은 73.74%에 이른다. 합성니코틴이 올해부터 담배에 포함돼 액상형 전자담배도 규제 대상이다. 가격 올린다면 우선 담뱃값의 18.7%를 차지하는 국민건강증진부담금을 높이는 방향이 될 가능성이 크다.정부의 기초연금 개편안은 올해 하반기에 나올 전망이다. 정부안은 저소득층을 더 두텁게 지원하는 ‘하후상박형’으로 설계될 것으로 보인다. 정 장관은 “정부가 방안을 만들고 사회적 공론화나 협의를 거쳐 국회 심의 과정에서 조기에 확정하는 것을 목표로 최대한 신속히 진행해 보겠다”면서 “저소득층을 두텁게 지원한다는 원칙에 (다수 전문가가) 동의하고 있다”고 말했다.기초연금 선정 기준 조정도 검토 대상이다. 정 장관은 “기준을 어떻게 설정할 것인지, 금액을 어떻게 설정할 것인지 모두 결정해야 할 사안”이라며 현행 ‘소득 하위 70% 이하’ 기준을 기준중위소득 중심으로 조정하는 방안도 언급했다.이재명 대통령이 검토를 지시한 탈모 치료 건강보험 적용 확대안은 하반기 국민 의견 수렴을 거쳐 추진할 계획이다. 정 장관은 “건강보험을 적용하면 어떤 방식으로 어느 정도 재정이 들어갈지 실무적 검토는 했다”며 “7월 4일 행정안전부의 ‘모두의 토론회’ 첫 번째 주제로 탈모 급여화를 다룰 예정”이라고 밝혔다.