[사고] 6월 23일 한국프레스센터 ‘2026 서울신문 인구포럼’

세줄 요약 서울신문사가 6월 23일 한국프레스센터에서 ‘2026 서울신문 인구포럼’을 개최한다. 저출생과 고령화로 인한 인구 구조 변화에 대응할 사회적 과제를 짚고, 한일 인구 전문가들과 국가·기업·지자체의 실질적 대응 전략을 논의하는 자리다. 6월 23일 한국프레스센터 인구포럼 개최

저출생·고령화 대응 해법과 과제 진단

한일 전문가 참여, 실질 전략 논의

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2026-06-15 1면

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서울신문사는 오는 6월 23일(화) 저출생과 고령화라는 중대한 인구 구조 변화에 따른 사회적 과제를 진단하고 지속 가능한 해법을 모색하기 위해 ‘2026 서울신문 인구포럼’을 개최합니다. ‘인구대전환: 대한민국의 내일을 묻다’를 주제로 열리는 이번 포럼에는 한일 양국의 인구 전문가들이 참여합니다. 인구 변화라는 거대한 흐름 속에서 국가와 기업 그리고 지방자치단체가 나아가야 할 실질적인 대응 전략을 심도 있게 논의하는 공론의 장이 될 것입니다.■주제:인구대전환 : 대한민국의 내일을 묻다■일시:2026년 6월 23일(화) 10:00~17:00■장소:한국프레스센터 20층 국제회의장■주최:서울신문사■주관:한반도미래인구연구원■문의:02-2000-9365﻿, 070-4112-6298■홈페이지:http://www.spforum.kr