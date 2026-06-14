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[포토] 갑자기, 소나기

입력 2026-06-14 16:42
수정 2026-06-14 16:42
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세줄 요약
  • 전국 가끔 구름 많은 날씨
  • 제주도 오전부터 구름 많아짐
  • 경북남서내륙·경남서부내륙 소나기


월요일인 15일은 전국에 가끔 구름이 많은 날씨가 이어지겠다.

제주도는 흐리다가 오전부터 구름이 많아지겠다.

오후에는 경북남서내륙과 경남서부내륙 곳곳에 소나기가 내리겠다.

예상 강수량은 경북남서내륙과 경남서부내륙이 각각 5~10㎜다.

아침 최저기온은 13∼20도, 낮 최고기온은 24∼32도로 예보됐다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.
온라인뉴스부
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