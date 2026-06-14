[포토] 갑자기, 소나기

세줄 요약 월요일인 15일은 전국에 가끔 구름이 많은 날씨가 이어지고, 제주도는 오전부터 구름이 많아진다. 오후에는 경북남서내륙과 경남서부내륙 곳곳에 5~10㎜ 소나기가 내리겠고, 아침 최저기온은 13∼20도, 낮 최고기온은 24∼32도로 예보됐다. 전국 가끔 구름 많은 날씨

제주도 오전부터 구름 많아짐

경북남서내륙·경남서부내륙 소나기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

월요일인 15일은 전국에 가끔 구름이 많은 날씨가 이어지겠다.제주도는 흐리다가 오전부터 구름이 많아지겠다.오후에는 경북남서내륙과 경남서부내륙 곳곳에 소나기가 내리겠다.예상 강수량은 경북남서내륙과 경남서부내륙이 각각 5~10㎜다.아침 최저기온은 13∼20도, 낮 최고기온은 24∼32도로 예보됐다.바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.