‘밤샘·주말 반납’ 추경호 인수위…“민생 회복, 시민 안전 최우선”

인수위 출범 첫 주 업무보고·현장행보 병행

현안 파악, 민생 회복 대책 마련 등 본격화

이미지 확대 추경호 대구시장 당선인이 14일 대구 북구 함지산 산불 피해 현장을 찾아 장마철 재난 대비 상황을 점검하고 있다. 2026. 6. 14. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장 당선인이 14일 대구 북구 함지산 산불 피해 현장을 찾아 장마철 재난 대비 상황을 점검하고 있다. 2026. 6. 14. 대구 민경석 기자

이미지 확대 추경호 대구시장 당선인(가운데)이 지난 12일 지역 내 9개 구·군 단체장 당선인들과 정책 간담회를 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대구시장직 인수위 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장 당선인(가운데)이 지난 12일 지역 내 9개 구·군 단체장 당선인들과 정책 간담회를 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대구시장직 인수위 제공

세줄 요약 추경호 대구시장 당선인이 인수위 출범 직후 밤늦게까지 실·국 업무보고를 받고 구·군 단체장과 간담회를 열며 시정 인수에 속도를 냈다. 비상경제상황실과 기업 유치 확대, 조례혁신위원회 구상도 내놨고, 칠성시장과 재난 현장을 찾아 민생과 안전을 함께 챙겼다. 인수위 출범 직후 밤샘 업무보고 착수

민생 회복·시민 안전을 최우선 과제로 제시

시장·재난 현장 찾아 민심과 대응 점검

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추경호 대구시장 당선인이 시장직 인수위원회 출범 직후부터 밤늦게까지 실·국 업무보고를 받는 등 현안 파악에 나섰다. 이어 9개 구·군 단체장과 만난 그는 주말을 반납하고 현장 행보도 병행하고 있다. 소규모 실무형 인수위를 꾸린 만큼 속도감 있는 시정 인수 작업에 착수한 셈이다.14일 인수위에 따르면 추 당선인은 인수위 출범 첫 주 대구시 각 실·국으로부터 업무보고를 받고 경제 현안부터 대구·경북 신공항, 행정통합, 취수원 이전 등 각종 현안을 빠르게 파악했다. 이를 토대로 민선 9기 시정 운영 방향과 실행 전략을 구체화하는 데 집중할 것으로 보인다. 그는 시 산하 공공기관의 업무보고도 받을 예정이다.추 당선인은 업무보고 과정에서 지역 경제 상황을 집중적으로 살펴본 뒤 비상경제상황실 설치와 기업 유치 조직 확대 방침을 밝히며 민생 경제 회복을 최우선 과제로 정했다. 기존 형식적인 규제개혁위원회 수준을 넘어선 ‘조례혁신위원회’(가칭)도 운영할 전망이다.이 밖에도 추 당선인은 지난 12일 지역 내 구청장·군수 당선인들과 정책 간담회를 열고 지역별 현안과 발전 과제를 공유했다. 이와 함께 시민 체감형 성과 창출을 위한 협력 방안을 논의했다. 이 자리에서 추 당선인은 “시민들은 시장과 구청장, 군수를 따로 보지 않는다”며 “시민들이 원하는 것은 더 나은 일자리와 편리한 교통, 살기 좋은 도시인 만큼 시와 구·군이 하나의 팀으로 움직여야 한다”고 강조했다.업무보고와 기초단체장 정책 간담회를 통해 현안을 파악한 추 당선인은 주말을 활용해 현장 행보에 나섰다. 첫 번째 현장 방문은 칠성시장이었는데, 민생 경제 회복을 시정 최우선 과제로 삼겠다는 의지가 담긴 것으로 풀이된다. 그는 시장 상인회 관계자들과 간담회를 갖고 시장 활성화 방안에 대해 논의했다. 이후 청과물시장, 수산시장 등을 돌며 직접 민심을 경청하기도 했다.이어 그는 본격적인 장마철을 앞두고 여름철 풍수해 대비 재난 현장을 직접 찾아 현장 대응 체계를 점검했다. 추 당선인은 이날 지난해 대형 산불과 침수 피해를 입은 함지산과 노곡빗물펌프장을 찾아 재난 대비 상황을 살폈다. 이 자리에서 그는 “장마철이 얼마 남지 않은 만큼 지금 조금 힘들게 일하면 시민들이 편안하게 안심하고 생활할 수 있다”며 “재난이 발생했을 때 인재라는 말이 나오지 않도록 꼼꼼하게 예방해 달라”고 당부했다.중구 동산동 급경사지에서는 “집중호우와 같은 자연재난은 언제든 발생할 수 있는 만큼 현장에서 실제 작동하는 대응 체계를 구축하는 것이 무엇보다 중요하다”고 거듭 강조했다.