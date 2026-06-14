한국 성인 3명 중 1명 ‘비만인’…3040 남성은 절반 이상 비만

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한국 성인 3명 중 1명 ‘비만인’…3040 남성은 절반 이상 비만

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-06-14 16:04
수정 2026-06-14 16:04
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2024년 성인 비만율 34.4%
남성은 41.4%…여성 23.0%
30대 남성 53.1%는 ‘비만’

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비만 자료사진. 123RF
비만 자료사진. 123RF


한국 성인 셋 중 하나는 ‘비만인’으로 나타났다. 특히 30~40대 남성은 둘 중 하나가 비만일 정도로 비만율이 높았다.

질병관리청의 ‘지역사회건강조사’에 따르면 2015~2024년 만 19세 이상 성인 연간 23만여명을 분석한 결과 성인 비만율은 2015년 26.3%, 2018년 31.8%, 2021년 32.2%에 이어 2024년 34.4%로 꾸준히 증가했다. 키와 몸무게로 구한 체질량지수(BMI)가 25㎏/㎡ 이상이면 비만으로 판단한다.

남성의 비만율이 여성보다 더 높았다. 남성 41.4%, 여성 23.0%로 ‘다이어트’가 더 필요한 건 남성이었다.

나이별로 보면 남성은 경제활동이 활발한 30~40대의 비만율이 가장 높았다. 30대 53.1%, 40대 50.3%로 전 세대 중 유일하게 과반을 차지했다. 20대 39.9%, 50대 41.6%, 60대 34.0%, 70세 이상 26.0% 순이었다.

여성은 나이가 들수록 비만율이 증가했다. 70세 이상이 27.9%로 가장 높았고, 60대 26.6%, 50대 23.2%, 40대 21.4%, 30대 21.1%, 20대 16.8% 순이었다.

남성은 고소득·고학력·사무직군에서, 여성은 저소득·저학력·현장 노동 직군일수록 비만율이 높았다. 남성은 사무직(47.0%), 대졸 이상(44.9%), 월 가구소득 500만원 이상(44.5%)의 비만율이, 여성은 농림어업 직군(30.2%), 중졸 이하(30.7%), 월 가구소득 200만원 미만(27.8%)의 비만율이 높은 편이었다.

남성은 둘 이상 살 때, 여성은 혼자 살 때 비만율이 더 높았다. 혼자 사는 남성은 39.9%, 2인 이상 사는 남성은 41.7%인 반면, 혼자 사는 여성은 23.6%, 2인 이상 사는 여성은 22.9%로 집계됐다.

정부는 당류를 많이 포함한 제품에 ‘설탕부담금’을 부과하는 방안을 비만 대응을 위한 가격정책의 하나로 논의하고 있다.
세종 김우진 기자
세줄 요약
  • 성인 비만율 2015년 26.3%→2024년 34.4% 상승
  • 남성 41.4%, 여성 23.0%…30~40대 남성 과반
  • 소득·직업·가구형태 따라 비만율 차이 확인
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