충북도 부모 돌봄·본인 생일 특별휴가 신설

세줄 요약 충북도가 가족 친화적 직장 문화를 위해 특별휴가 제도를 새로 마련했다. 부모 돌봄이 필요할 때 쓰는 카네이션 휴가와 본인 생일이 있는 달에 하루 쓰는 자기사랑 휴가를 신설하고, 초등 고학년 자녀 돌봄 시간도 넓혀 직원 복지를 강화했다. 부모 돌봄용 카네이션 휴가 신설

본인 생일 쓰는 자기사랑 휴가 도입

초등 고학년 자녀 돌봄 시간 확대

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충북도가 가족 친화적인 직장 문화 조성과 직원 복지 증진을 위해 특별휴가를 신설한다.14일 충북도에 따르면 도의회가 오는 16∼24일 열리는 제434회 임시회에서 ‘충북도 지방공무원 복무 조례 일부 개정 조례안’을 심의·의결할 예정이다.이 개정안에는 ‘카네이션 휴가’와 ‘자기사랑 휴가’ 신설이 담겼다.카네이션 휴가는 본인 또는 배우자 부모의 돌봄이 필요한 경우 연간 2일 범위에서 사용할 수 있다. 자기사랑 휴가는 본인 생일 휴가다. 직원 본인의 주민등록상 생일이 있는 달에 하루 휴가를 쓰는 것이다.가족 돌봄 범위도 확대된다. 육아휴직을 통상 만 8세까지 사용할 수 있는데, 만 9세에서 만 12세 또는 초등학교 3학년에서 6학년 이하 자녀를 둔 경우 자녀 1명당 24개월 범위에서 1일 최대 2시간의 가족 돌봄 시간을 쓸 수 있다.충북도는 개정안이 도의회를 통과하면 다음 달부터 시행할 예정이다.