“나이·성별 확인 안돼”…인천 ‘훼손 시신’ 피해자 신원 확인 난항

세줄 요약 인천 송도 생활자원회수센터에서 발견된 훼손 시신 사건이 닷새째를 맞았지만, 경찰은 피해자의 나이와 성별조차 확인하지 못했다. 국과수도 1차 소견에서 특정이 어렵다고 밝혔고, 정밀감정에는 2~3주가 더 걸릴 전망이다. 경찰은 수사본부를 꾸려 출입 차량과 배출 경로를 추적 중이다. 인천 선별시설 훼손 시신 발견, 닷새째 신원 미확인

국과수, 연령·성별 특정 어려움 소견 전달

경찰, 수사본부 꾸려 유입 경로 전방위 추적

이미지 확대 ‘훼손 시신’이 발견된 인천 송도 생활자원회수센터. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘훼손 시신’이 발견된 인천 송도 생활자원회수센터. 연합뉴스

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인천 재활용품 선별 시설에서 발견된 ‘훼손 시신’ 사건이 닷새째를 맞았으나 경찰이 피해자 신원 확인에 애를 먹으면서 진척이 더디다.14일 경찰에 따르면 지난 10일 송도 생활자원회수센터에서 발견된 훼손 시신의 피해자 신원을 특정할 만한 단서를 아직 확보되지 않았다.센터 직원이 발견한 훼손 시신은 사람의 왼쪽 무릎 밑 다리로 발 크기 약 210㎜, 무릎 아래~발뒤꿈치 길이 약 41㎝다. 다만 시신 절단 후 건조되면서 생전의 신체 크기와 차이가 있을 수 있다는 게 경찰의 설명이다.경찰은 63명 규모의 수사본부를 꾸리고 신원 확인을 위한 전방위 수사에 들어갔으나 성과를 올리지 못했다.부검과 유전자 분석을 맡은 국립과학수사연구원은 “시신의 연령대나 성별을 확인할 수 없다”는 1차 구두 소견을 경찰에 전달하고 정밀감정을 실시하고 있다. 정밀감정 결과가 나오기까지는 보통 2~3주 걸린다.유입 경로를 추적하는 일도 쉽지 않을 전망이다. 경찰은 이 센터가 등록 차량만 출입할 수 있는 시설이라는 점을 토대로 현재까지 센터에 출입한 폐기물 수거 차량 34대를 특정했다.이들 차량은 연수구와 중구 일대 아파트를 제외한 공동주택과 상가 건물의 재활용품을 수거한다. 재활용품이 여러 지점을 거쳐 모이는 구조라 훼손 시신이 배출된 지역을 찾는데 많은 시간이 소요될 것으로 보인다.경찰은 또 훼손 시신의 치수를 토대로 피해자가 어린 학생이나 여성일 가능성이 있다고 보고 인천 전체 초·중·고교와 특수학교에 장기결석자가 있는지 확인했으나 특이점을 발견하지 못했다.이 때문에 수사가 장기화할 가능성도 제기된다. 2020년 인천 아라뱃길에서 발견된 훼손 시신 사건 역시 피해자 신원을 확인하지 못해 미제로 남았다.경찰 관계자는 “피해자 신원 확인과 유입 경로 파악에 수사력을 집중하고 있다”고 말했다.