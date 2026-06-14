“나를 성폭행한 택시기사, 지나가던 여자 강간한 전과자였다” 유튜버 곽혈수가 전한 재판 근황

세줄 요약 유튜버 곽혈수가 자신을 성폭행한 택시기사 재판의 근황을 공개했다. 검찰은 준강간치상 혐의로 징역 7년과 전자발찌 10년, 신상공개 10년을 구형했다. 피고인 측은 기억 왜곡과 진술 불일치를 들어 무죄를 주장했다. 검찰, 택시기사에 징역 7년과 전자발찌 10년 구형

피고인 측, 기억 왜곡·진술 불일치 들어 무죄 주장

곽혈수, 세차·사고 기록 반박하며 거짓말 지적

이미지 확대 택시기사로부터 성폭행을 당했다며 피해 사실을 고백했던 유튜버 곽혈수가 12일 유튜브 라이브 방송을 통해 재판 근황을 전하고 있다. 검찰은 이날 이 사건 피고인에게 징역 7년을 구형했다. 유튜브 채널 ‘곽혈수’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 택시기사로부터 성폭행을 당했다며 피해 사실을 고백했던 유튜버 곽혈수가 12일 유튜브 라이브 방송을 통해 재판 근황을 전하고 있다. 검찰은 이날 이 사건 피고인에게 징역 7년을 구형했다. 유튜브 채널 ‘곽혈수’ 캡처

이미지 확대 구독자 20만명을 보유한 유튜버 곽혈수가 지난해 11월 2일 올린 영상에서 1년 반 전 택시기사에서 성폭행당한 사실을 고백하면서 “성범죄 피해자분들께 힘이 돼 드리고 싶다”고 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘곽혈수’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 구독자 20만명을 보유한 유튜버 곽혈수가 지난해 11월 2일 올린 영상에서 1년 반 전 택시기사에서 성폭행당한 사실을 고백하면서 “성범죄 피해자분들께 힘이 돼 드리고 싶다”고 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘곽혈수’ 캡처

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2년 전 만취 상태로 택시를 탔다가 운전기사로부터 성폭행을 당했다는 피해 사실을 고백해 많은 이들로부터 응원을 받았던 유튜버 곽혈수(본명 정현수·24)가 “완벽한 저의 승리”라며 근황을 전했다.곽혈수는 지난 12일 자신의 유튜브 채널에 글을 올려 성폭행 가해자가 검찰로부터 징역 7년을 구형받았다고 밝혔다.이날 서울서부지법 형사합의11부(부장 윤웅기) 심리로 열린 이 사건 피고인 정모씨의 준강간치상 혐의 결심공판에서 검찰은 정씨에게 징역 7년을 구형했다.검찰은 성폭력 치료프로그램 이수 명령과 신상정보 공개·고지 명령 10년, 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 명령 10년 등도 함께 요청했다.택시기사였던 정씨는 2024년 5월 22일 새벽 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 술에 취한 곽혈수를 승객으로 태운 뒤 심신상실 및 항거불능 상태에서 간음하고 추행한 혐의를 받는다.사건 발생 이후 혐의를 전면 부인해온 정씨 측은 이날 최후변론에서도 무죄를 주장했다.정씨 측 변호인은 “피해자가 사건 당시 만취 상태였던 만큼 기억 왜곡의 여지가 있고, 수사기관 진술도 일관되지 않는다”며 “법정에서 재생된 피해자와 지인의 통화 내용 등을 봐도 피해자 진술을 그대로 믿기 어렵다”고 주장했다.정씨 측은 성폭행 행위 자체가 없었다는 입장인 것으로 전해졌다. 곽혈수가 만취 상태에서 하차하지 않은 채 뒷좌석으로 오라고 요구했고, ‘오지 않으면 소변을 보겠다’는 취지로 말해 이를 만류하며 옷가지를 정리해 준 것에 불과하다는 주장이다.곽혈수의 입장은 정반대다. 정씨가 거짓말을 반복하고 있는 반면 자신의 진술은 사건 직후부터 지금까지 일관됐다는 입장이다.곽혈수는 이날 유튜브 라이브 방송을 통해 재판부의 선고도 검찰 구형과 크게 다르지 않을 것이라고 자신했다.그는 “이 범죄자는 재판에서 저를 엄청나게 비하하고 비난했다. 자기의 죄를 뉘우치는 모습을 전혀 보이지 않았다”며 감경 사유가 없다고 봤다.곽혈수는 “내가 택시 안에서 토를 해서 (사건 당일) 아침에 자기가 카센터에 가서 세차를 했다고 주장했다. 그런데 세차한 기록을 제출하지 못했다”며 정씨가 거짓 주장을 하고 있다고 말했다.또 “자기가 이 사건 전에 차 사고가 나서 블랙박스에 있는 SD카드를 잠깐 다른 SD카드로 바꿔놔서 고장이 났다며 말도 안 되는 거짓말을 했다. 그런데 사고 난 기록도 없다. 사진을 찍었거나 보험회사를 부른 기록도 없다”고 설명했다.곽혈수는 정씨에게 과거 동종 전과가 있다고도 했다. 그는 “지나가던 여자 강간하고 때리고 (금품을) 훔쳤다고 한다. 과거에 복역했던 것 같다”며 동종 전과로 인한 가중처벌 가능성이 있음을 시사했다.이 사건은 앞서 사건 발생 약 1년 6개월 후인 지난해 11월 2일 곽혈수가 자신의 유튜브 채널을 통해 피해 사실을 고백하면서 알려졌다.그는 당시 술을 많이 마셔 택시 뒷좌석에서 정신을 잃었는데 택시기사는 곽혈수의 아파트 주차장에 주차한 뒤 택시 뒷좌석으로 넘어와 성폭행했다고 밝혔다.그때까지 성 경험이 전혀 없던 그는 너무 아프고 고통스러워서 발버둥을 치다 순간 정신을 잃었으며, 사건 이후 1년 넘게 여러 산부인과를 다녔고 성폭행 때문에 생식기가 망가지는 등 고통을 겪었다고 토로했다.곽혈수는 얼굴을 드러내고 피해 사실을 고백한 이유에 대해 “제가 범죄를 저지른 사람도 아니고 가해자도 아닌데 왜 숨겨야 하는지 모르겠다. 피해자는 왜 이렇게 숨기고 살아야 하나(라는 생각이 들었다)”고 말했다.그러면서 “성추행, 성희롱, 성폭행을 당한 분들이 얼마나 많겠나. 피해자분들과 으쌰으쌰 하면서 힘을 내는 영상을 앞으로 만들고 싶다”며 성범죄 피해자들과 연대하고 싶다는 뜻을 밝혔다.한편 정씨에 대한 선고기일은 다음달 10일 열릴 예정이다.