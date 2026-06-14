‘갑질 근절’…광주 광산구, 행정지침으로 명문화

‘직장 내 갑질 예방 및 대응 지침’ 시행…정기 실태조사 및 교육 의무화

부당한 업무지시·괴롭힘·회식참석 및 음주강요 등 8개 부당행위 명시

이미지 확대 광주광역시 광산구청. 닫기 이미지 확대 보기 광주광역시 광산구청.

세줄 요약 광주 광산구가 직장 내 갑질과 괴롭힘을 막기 위해 예방·대응 지침을 본격 시행했다. 우월적 지위를 이용한 부당 지시, 회식·음주 강요 등 8가지 금지 행위를 명시하고, 전 공직자와 공무직·기간제 노동자, 청원경찰까지 적용했다. 간부 교육 의무화와 익명 실태조사, 신고센터 운영으로 조직문화를 바꾸겠다는 계획이다. 갑질 예방·대응 지침 본격 시행

부당 지시·회식 강요 등 8가지 금지

교육 의무화·신고센터로 보호 강화

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광주 광산구가 ‘갑질 근절’을 전 구성원이 함께 실천할 원칙으로 정하고, 건전한 공직문화 조성에 나선다.광산구는 상호 존중하는 조직문화를 위한 구체적 행동 기준을 담은 ‘직장내 갑질 행위 예방 및 대응 지침’을 본격 시행한다고 14일 밝혔다.이번 지침은 그동안의 낡은 관행과 갑질, 괴롭힘 등 직원 인권을 침해하는 문제를 선제적으로 예방·근절하기 위해 마련됐다.그동안 자발적 영역에 머물렀던 것에서 한 발짝 더 나아가 갑질 예방·근절을 반드시 지켜야 할 원칙으로 명문화해 실천 강도를 높인다는 취지다.이번 지침은 광산구 소속 모든 공직자와 공무직·기간제 노동자, 청원경찰에 적용된다.광산구는 우월적 지위를 이용한 부당한 업무 지시, 괴롭힘, 인격권 침해, 모임·회식 참석과 음주 강요 등 해서는 안 되는 행위를 총 여덟 가지로 분류해 구체적으로 지침에 명시했다.실질적으로 무심코 행해지는 갑질 요인을 차단하고, 피해자 보호를 위한 체계적 대응 방안도 담았다.광산구는 지침에 따라 앞으로 중간관리자급 이상 간부 공직자의 ‘갑질 예방 교육’을 의무화하고, 정기적으로 조직문화를 점검하는 ‘익명 실태조사’를 실시할 계획이다. 실태조사 결과는 제도 개선, 교육‧재발방지 대책 수립 등에 활용한다.광산구는 또 갑질 피해 사실 접수, 조사·상담 등을 담당할 신고센터를 운영하며, 직원의 인권을 보호하는 체계를 강화한다.신고 접수 또는 문제 발생 시 신고자와 피해자를 보호하기 위한 신원 공개 금지, 신속한 분리 조치 등 구체적 방안도 지침에 포함했다.박병규 광산구청장은 “갑질 없는 공직문화를 당연한 상식을 넘어 타협 없는 원칙으로 확립, 직장 내 괴롭힘과 갑질 행위에 단호하게 대응할 것”이라며 “상호 존중·배려·소통을 실천하며, 오직 시민을 위해 일하는 역동적이고 건강한 조직문화 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.