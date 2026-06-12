사회 [포토] 안개 사이로 모습 드러낸 백두산 천지 입력 2026-06-12 11:26 수정 2026-06-12 11:26 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/06/12/20260612800003 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 11일 백두산의 중국 영토 지역에서 관광객들이 백두산 정상의 천지를 관람하고 있다.중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 중국이 백두산을 유네스코에 등재할 때 사용한 명칭은? 백두산 창바이산