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[포토] 안개 사이로 모습 드러낸 백두산 천지

입력 2026-06-12 11:26
수정 2026-06-12 11:26
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11일 백두산의 중국 영토 지역에서 관광객들이 백두산 정상의 천지를 관람하고 있다.

중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다.

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