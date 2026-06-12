성심당 또 일냈다…깜짝 선보였는데 “제발 정식 출시해주세요” 쇄도

성심당서 한정 판매한 ‘망고 와르르’ 화제

이미지 확대 성심당에서 단 하루 동안 선보인 ‘망고 와르르’. 스레드(@eagles_1im) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 성심당에서 단 하루 동안 선보인 ‘망고 와르르’. 스레드(@eagles_1im) 캡처

세줄 요약 대전 성심당이 하루만 선보인 ‘망고 와르르’ 케이크가 SNS에서 큰 화제를 모았다. 과일 시루를 닮은 이 제품은 망고를 듬뿍 올린 모습과 1만2000원이라는 가격으로 호평을 받았고, 소비자들은 정식 출시를 바라고 있다. 성심당, 하루 한정 망고 와르르 케이크 화제

과일 시루 닮은 비주얼과 1만2000원 가격 호평

추가 생산 미정, 정식 출시 요청 온라인 확산

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대전의 유명 빵집 성심당에서 단 하루 동안 선보인 ‘깜짝 디저트’가 온라인상에서 화제를 모으고 있다.12일 소셜미디어(SNS) 등에 따르면 지난 10일 성심당 케이크 부띠끄 매장에는 ‘망고 와르르’라는 이름의 케이크가 등장했다.성심당의 대표 케이크인 ‘과일 시루’를 닮은 이 제품은 잘린 시트 위에 망고를 쏟아질 듯이 듬뿍 올린 형태로 판매됐다. ‘셰프 추천’이라는 문구도 함께 있었다.특히 눈길을 끈 것은 가격이다. 판매가는 1만 2000원으로, 상당히 합리적인 가격이라는 평가가 소비자들 사이에서 나왔다.스레드, 엑스(X) 등 SNS에서는 망고 와르르를 구매한 소비자들의 후기가 이어졌다. 한 누리꾼은 “망고 와르르 있길래 사 왔는데 이거 진짜 추천한다”며 “망고 시루와 망고 크레페를 둘 다 즐길 수 있다. 망고가 와르르 들어 있는데 너무 맛있고, 가격도 단돈 1만 2000원”이라고 말했다.또 다른 누리꾼도 “난 또 사 먹을 것 같다. 진짜 맛있다”라고 호평했다.다만 망고 와르르를 다시 만나기는 쉽지 않아 보인다. 망고 와르르는 당시 매장에서 아이디어를 내어 즉석 생산한 것으로, 추가 생산 여부는 아직 정해지지 않은 것으로 전해졌다.이 같은 소식에 온라인상에서는 “망고 와르르 구매하려고 갔더니 그날 하루만 판매하는 거였다더라”, “다음 주에 대전 갈 때 먹으려고 했는데 아쉽다”, “정식 메뉴로 만들어줬으면 좋겠다” 등의 반응이 잇따랐다.한편 성심당의 시루 케이크는 계절마다 과일을 바꿔 선보이는 대표 제품이다. 봄 망고시루, 여름 생귤시루, 가을 무화과시루, 겨울 딸기시루로 이어진다.계절 과일을 아낌없이 사용하면서도 비교적 합리적인 가격을 유지해 매번 인기를 끌고 있다.