“주청사 논란 재연될라” 전남광주통합특별시 ‘신중 모드’

행안부 “주사무소 한 곳 정해야” 요구에 시·도 “주청사와는 달라… 논의 중”

세줄 요약 행안부가 전남광주통합특별시의 주사무소는 한 곳만 지정해야 한다고 회신했다. 광주와 전남이 추진하던 3개 청사 분산 운영 구상은 제동이 걸렸다. 주사무소를 주소지 기준으로 한 곳만 두라는 해석이어서 지역별 주청사 논란이 다시 커질 수 있다는 우려가 나온다. 행안부, 주사무소 1곳 지정 필요 회신

3개 청사 분산 운영안에 제동 발생

주청사 논란 재연 가능성 우려 확산

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행정안전부가 전남광주통합특별시 청사의 주소지로 쓰일 주사무소를 한 곳으로 지정해야 한다는 입장을 제시하면서 광주근교권과 동부권, 서부권 지역민 사이에 ‘주청사 논란’이 재연될 지 주목된다.12일 광주시와 전남도에 따르면, 행안부는 전남광주통합특별시의 최대 쟁점이었던 ‘주청사’ 문제에 대해 ‘주사무소는 1개로 지정해야 한다’고 밝혔다.행안부는 지난달 광주시와 전남도가 ‘동부(순천)·무안·광주 3개 청사에 각각 주사무소를 둘 수 있는지’에 대해 묻자 10일 이같이 회신했다.행안부는 회신에서 지방자치법을 근거로 ‘사무소 소재지는 주사무소 기준으로 1개의 소재지만 인정 가능하다’고 명시한 것으로 알려졌다.광주시와 전남도는 ‘3개 청사를 균형 있게 운영한다’는 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법에 근거해 문서 송달 등에 필요한 주소지가 될 주사무소를 3곳에 지정하려고 했었다.하지만 행안부는 ‘지방자치법상 사무소는 지방자치단체의 법적 주소이자 각종 법률관계의 기준점으로, 운영을 위해서는 한 곳을 지정할 필요가 있다’고 판단했다. 다만, 주사무소 한곳을 지정하더라도 복수의 청사를 운영하는 것은 가능하다고 회신했다.이에 대해 광주시와 전남도는 주사무소 한곳을 지정하는 방안에 대해 논의에 착수했다. 하지만 주사무소를 한 곳으로 지정할 경우 지역민들이 이를 주청사로 받아들일 여지가 있다는 점에서 고심이 깊어지고 있다.이와 관련, 민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 그동안 전남광주통합특별시 주청사 문제에 대해 ‘3개 권역 분산형 체계’를 제시해왔다. 다음달 1일 통합특별시가 출범하면 광주광역시청과 전남도청, 동부권 청사 3곳을 모두 주청사로 두고 기능별로 운영하겠다는 취지다.