70개 스포츠단체 ‘잠실 개표소 봉쇄시위’에 호소문 “업무 정상화 협조를”

세줄 요약 대한체육회와 70개 회원 종목단체가 잠실 개표소 봉쇄 시위로 올림픽공원 핸드볼경기장 내 업무가 막히자 정상화를 호소했다. 출입 제한이 길어지며 서류, OTP, 경기용품 사용이 막혀 선수 지원과 국제대회 준비에도 차질이 생겼다고 밝혔다. 잠실 개표소 봉쇄 시위로 체육행정 차질 발생

70개 종목단체, 업무 정상화 위한 협조 호소

선수 지원·국제대회 준비 지연 우려 제기

이미지 확대 유승민 회장이 12일 회원종목단체 관계자들과 함께 업무 정상화 및 선수 보호를 위한 방안을 논의하고 있다. 대한체육회 제공 닫기 이미지 확대 보기 유승민 회장이 12일 회원종목단체 관계자들과 함께 업무 정상화 및 선수 보호를 위한 방안을 논의하고 있다. 대한체육회 제공

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대한체육회와 70개 회원 종목 단체들이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 이어지는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’와 관련해 업무 정상화를 위한 협조를 시위대에 요청했다.체육회는 12일 단체들과 함께 호소문을 내고 “출입 제한이 장기화되면서 필수 업무 수행에 차질이 발생하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “그 피해가 결국 선수와 체육인, 그리고 국민들에게 영향을 미치고 있다”고 전했다.체육회와 단체들은 시위대에 “체육인들 역시 민주주의 사회의 구성원으로서 다양한 의견이 자유롭게 표현되고 존중받아야 한다는 점에 깊이 공감하고 있다”면서도 “어떠한 권리도 다른 국민의 권리와 공공의 이익 위에서 행사될 수는 없다”고 강조했다.6·3 전국동시지방선거 이후 투표용지 부족 사태가 드러나면서 핸드볼경기장 일대에 재선거를 요구하는 시위가 이어지고 있다. 경기장 내 입주한 회원종목단체들의 사무실 출입도 제한되고 있다. 단체들은 업무에 필요한 서류와 금융 이체용 일회용 비밀번호 생성기(OTP), 각종 경기 용품 및 비품을 활용하지 못하는 상황이다.체육회는 이와 관련 국가가 위탁한 체육행정 업무와 선수 지원, 국제대회 준비 등 필수적인 공공업무가 정상적으로 이루어질 수 있도록 핸드볼경기장 내 체육행정 공간에 대한 출입과 업무 수행이 보장될 수 있도록 협조를 부탁했다.이날 일본 나고야에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 조정위원회 참석 일정을 조정해 유승민 체육회장이 조기 귀국했다. 유 회장은 회원종목단체 관계자들과 함께 업무 정상화 및 선수 보호를 위한 방안을 논의했다.유 회장은 “집회·시위의 자유는 민주주의를 지탱하는 소중한 가치”라며 “다만 국가대표 선수 지원과 국제대회 준비, 회원종목단체 운영 등 대한민국 체육을 위한 필수적인 공공업무가 차질 없이 이루어져야 한다”고 강조했다.