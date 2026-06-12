[속보] 전한길 “행방불명 투표용지 상자 1개 확보” 주장

선관위 “상자 이미 폐기” 반박

이미지 확대 전한길, 잠실7동 투표용지 보관상자 추정 원물 확보 주장 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 12일 개표소 봉쇄 시위 현장인 서울 송파구 SK핸드볼경기장 앞에서 연 기자회견에서 잠실7동 제2투표소에 보관돼 있다 사라진 투표용지 보관상자 중 1개를 제보를 통해 확보했다고 주장하며 상자를 공개하고 있다. 앞서 전씨가 설립한 언론사 원웨이뉴스(구 전한길뉴스)는 이날 보도자료를 내고 “선거관리위원회가 폐기했다고 밝힌 투표용지 보관상자의 추정 원물이 제보됐다”고 주장했다. 2026.6.12 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전한길, 잠실7동 투표용지 보관상자 추정 원물 확보 주장 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 12일 개표소 봉쇄 시위 현장인 서울 송파구 SK핸드볼경기장 앞에서 연 기자회견에서 잠실7동 제2투표소에 보관돼 있다 사라진 투표용지 보관상자 중 1개를 제보를 통해 확보했다고 주장하며 상자를 공개하고 있다. 앞서 전씨가 설립한 언론사 원웨이뉴스(구 전한길뉴스)는 이날 보도자료를 내고 “선거관리위원회가 폐기했다고 밝힌 투표용지 보관상자의 추정 원물이 제보됐다”고 주장했다. 2026.6.12 연합뉴스

이미지 확대 전한길, 잠실7동 투표용지 보관상자 추정 원물 확보 주장 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 12일 개표소 봉쇄 시위 현장인 서울 송파구 SK핸드볼경기장 앞에서 연 기자회견에서 잠실7동 제2투표소에 보관돼 있다 사라진 투표용지 보관상자 중 1개를 제보를 통해 확보했다고 주장하며 상자를 공개하고 있다. 앞서 전씨가 설립한 언론사 원웨이뉴스(구 전한길뉴스)는 이날 보도자료를 내고 “선거관리위원회가 폐기했다고 밝힌 투표용지 보관상자의 추정 원물이 제보됐다”고 주장했다. 2026.6.12 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전한길, 잠실7동 투표용지 보관상자 추정 원물 확보 주장 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 12일 개표소 봉쇄 시위 현장인 서울 송파구 SK핸드볼경기장 앞에서 연 기자회견에서 잠실7동 제2투표소에 보관돼 있다 사라진 투표용지 보관상자 중 1개를 제보를 통해 확보했다고 주장하며 상자를 공개하고 있다. 앞서 전씨가 설립한 언론사 원웨이뉴스(구 전한길뉴스)는 이날 보도자료를 내고 “선거관리위원회가 폐기했다고 밝힌 투표용지 보관상자의 추정 원물이 제보됐다”고 주장했다. 2026.6.12 연합뉴스

세줄 요약 전한길씨가 제보로 확보한 투표용지 보관상자 1개를 공개하고 법원이나 수사기관에 제출하겠다고 밝혔다. 그는 부정선거 관련 증거라고 주장하며 잠실7동 제2투표소에서 사라진 상자일 가능성을 제기했다. 선관위는 이미 폐기된 상자와 다르다고 반박했다. 전한길, 투표용지 보관상자 1개 확보 주장

법원·수사기관 제출 방침과 부정선거 의혹 제기

선관위, 폐기 상자와 다르다며 반박

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한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 제보를 통해 확보했다는 투표용지 보관상자를 법원 또는 수사기관에 제출하겠다고 12일 밝혔다.전씨는 이날 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞 투표소 봉쇄 시위 현장에서 기자회견을 열고 “전부터 부정선거와 관련한 많은 증거자료를 가지고 있었다. 이번에는 모든 국민이 알 정도로 증거가 확보됐다”고 주장했다.그러면서 제보를 통해 확보했다는 투표용지 보관상자를 직접 공개했다.전씨 측은 해당 상자가 ‘투표용지 부족 사태’가 발생한 잠실7동 제2투표소에 있던 것이라고 주장하고 있다.앞서 서울동부지법은 지난 10일 개혁신당 김정철 최고위원이 낸 증거보전 신청을 일부 받아들여 현장 확인 절차를 진행했지만, 일부 투표용지 보관상자는 이미 사라져 확보하지 못한 바 있다.전씨는 동부지법에 찾아가 상자 인계 방안 등을 논의할 계획이다. 다만 법원이 원본성 등을 인정하지 않거나 인계에 응하지 않을 경우, 이를 법원이 아닌 수사기관에 제출하는 방안도 검토하고 있다.전씨 측 이성직 변호사는 “투표용지 부족 사태를 수사 중인 검경 합동수사본부에 증거물로 제출할 가능성도 있다”고 밝혔다.전씨는 제보자 신원에 대해서는 “보호를 위해 밝힐 수 없다”며 “선관위 대응을 지켜본 뒤 추가 입장을 내겠다”고 말했다.전씨 주장대로라면 해당 상자는 선관위가 분실한 것으로 알려진 7개의 투표용지 상자 중 한 개일 가능성이 있다.지방선거는 선출 대상이 많은 만큼 상당수 지역에서 유권자에게 7장의 투표용지(재·보궐선거 포함 시 8장)가 교부됐다. 이에 따라 잠실7동 제2투표소에도 선거 종류별 투표용지 보관상자 7개가 있었을 것으로 추정된다.송파구 선관위는 앞서 해당 투표소에서 수거한 투표용지 보관상자를 폐기했다고 설명했지만, 구체적인 개수는 공개하지 않았다.전씨가 공개한 상자에는 ‘서울시장선거’라고 적혀 있다. 앞서 언론에 공개된 잠실7동 제2투표소 관련 사진 속 상자에는 ‘지역구 시·도의원 선거’라고 표기돼 있었다.전씨의 주장에 대해 서울시 선관위는 “증거 보전 명령이 떨어진 투표용지 보관 상자는 이미 폐기돼 전씨가 확보한 것과 다르다”는 입장을 전했다.