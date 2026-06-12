재활용센터서 발견된 사람 다리…“발바닥 21㎝·무릎 아래 41㎝”

경찰, 신원 확인 주력

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세줄 요약 인천 연수구 재활용품 처리시설에서 발견된 시신 일부의 다리 길이가 공개됐다. 발바닥은 21㎝, 무릎 아래는 약 41㎝로 측정됐고, 경찰은 건조로 인한 차이를 고려하고 있다. 피해자는 여성이나 어린 학생일 가능성이 제기됐다. 재활용센터서 사람 다리 일부 발견

발바닥 21㎝·무릎 아래 41㎝ 측정

여성·학생 가능성 두고 신원 확인

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인천의 재활용품 처리시설에서 발견된 시신 일부의 구체적인 크기가 공개됐다.인천 연수경찰서는 지난 10일 연수구 송도동 남부권 광역생활자원회수센터에서 발견된 사람 한쪽 다리의 발바닥 길이는 21㎝, 무릎 밑 부분부터 발뒤꿈치까지 길이는 약 41㎝이라고 12일 밝혔다.이 수치는 경찰 과학수사팀이 발견 당시 측정한 것이다. 다만 신체가 절단된 뒤 건조되면서 생존 당시와 차이가 있을 수 있다는 게 경찰의 설명이다.해당 시신 일부는 지난 10일 오후 2시 28분쯤 발견됐다. 센터 직원이 재활용품을 컨베이어 벨트에 올려 선별하는 과정에서 해당 시신 일부를 확인하고 경찰에 신고했다.경찰은 피해자가 여성이나 어린 학생일 가능성이 있다고 보고 신원 확인에 주력하고 있다. 이 센터가 등록 차량만 출입할 수 있는 시설이라는 점을 토대로 현재까지 센터에 출입한 폐기물 수거 차량 34대를 특정했다.