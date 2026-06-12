[속보] “발 210∼220㎜” 인천 훼손 시신, 학생일 가능성에 교육계 촉각

세줄 요약 인천의 재활용품 공공 처리시설에서 발 크기 210∼220㎜의 훼손 시신 일부가 발견되자 경찰이 학생이나 여성 가능성을 두고 수사한다. 인천경찰청은 전체 학교에 결석자·장기 결석자 명단 제출을 요청했고, 교육청도 미인정 결석 관리 강화 공문을 보냈다. 인천 처리시설서 훼손 시신 일부 발견

학생·여성 가능성에 경찰 신원 수사

학교들 결석생 확인하며 긴급 대응

이미지 확대 ‘다리 추정 물체 발견’ 인천 남부권 생활자원회수센터 11일 오후 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다. 2026.6.11 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘다리 추정 물체 발견’ 인천 남부권 생활자원회수센터 11일 오후 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다. 2026.6.11 연합뉴스

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인천의 재활용품 공공 처리시설에서 발견된 시신 일부가 학생이나 여성의 것일 가능성이 제기되면서 일선 학교들도 촉각을 곤두세우고 있다.12일 교육계 등에 따르면 인천경찰청은 전날 오후 인천에 있는 전체 초·중·고등학교와 특수학교에 ‘수사 협조 의뢰’ 긴급 공문을 발송했다.경찰은 공문에서 “지난 10∼11일 학교 결석자와 장기 결석자 명단을 제공해달라”며 “수사 자료로 활용하고자 한다”고 밝혔다.이는 지난 10일 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 발 크기 210∼220㎜인 사람의 한쪽 다리가 발견되자 피해자의 신원을 파악하기 위한 수사의 일환이다.발견된 시신 일부는 사람의 왼쪽 무릎 아래쪽부터 발뒤꿈치까지 길이 40㎝ 이상이며 전체적으로 붕대에 감긴 상태였던 것으로 전해졌다.경찰은 다리 길이와 발 크기 등으로 미뤄 피해자가 어린 학생이나 여성일 가능성을 열어두고 수사를 이어가고 있다.사건 관련 소식이 언론을 통해 알려지면서 일선 학교들은 경찰 요청에 따라 결석생 소재를 파악하기 위해 분주하게 움직이고 있다.강화군의 모 초등학교 A 교사는 연합뉴스에 “마침 결석생 1명이 있어 급히 부모에게 전화를 걸어 소재를 파악했다”며 “다행히 해외여행 중인 것으로 확인했다”고 말했다.연수구 모 초교 B 교사도 “아직 피해자 신원이 파악된 부분은 없지만, 학생일 가능성이 있다 보니 교사들도 긴장하는 분위기”라고 전했다.인천시교육청은 이날 오전 일선 교육지원청과 학교들에 “미인정 결석 학생 관리에 만전을 기해달라”는 공문과 함께 관리 매뉴얼을 발송했다.인천시교육청 관계자는 “현재까지 미인정 결석 학생 가운데 특이사항이 있는 경우는 없는 것으로 파악됐다”며 “경찰 수사에 최대한 협조하겠다”고 말했다.