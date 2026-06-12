종합특검, ‘계엄 정당화 메시지’ 조태용 前 국정원장 2차 소환 조사

세줄 요약 종합특검이 조태용 전 국정원장을 2차 소환해 계엄 정당화 메시지 전달 의혹을 조사했다. 미국 정보기관 접촉 경위와 CIA 책임자 설명 과정, 계엄 당일 정무직 회의의 동조 논의 여부도 함께 살펴보고 있다. 조태용 전 국정원장 2차 소환 조사

계엄 정당화 메시지 전달 의혹 수사

정무직 회의 동조 논의 여부 확인

이미지 확대 권창영 특검 현판식 윤석열ㆍ김건희에 의한 내란ㆍ외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 사무실 현판. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 권창영 특검 현판식 윤석열ㆍ김건희에 의한 내란ㆍ외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 사무실 현판. 연합뉴스

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3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합 특별검사팀(특별검사 권창영)이 12일 조태용 전 국정원장을 두 번째로 불러 조사했다.특검은 이날 오전 10시부터 조 전 원장을 내란 중요임무 종사 및 국가정보원법 위반 혐의 피의자로 불러 조사하고 있다. 이번 조사는 지난 1일 조사한 데 이어 두 번째다.조 전 원장은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 이후 미국 정보기관을 접촉해 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달하려 한 의혹을 받는다. 그의 지시로 홍장원 당시 국정원 1차장 산하 해외 담당 부서가 미국 중앙정보국(CIA) 책임자를 직접 불러 내용을 설명했다는 게 특검 측 시각이다.특검은 계엄 당일 오후 11시 30분쯤 조 전 원장 주재로 열렸던 정무직 회의에서 계엄에 동조하는 취지의 논의가 있었는지도 살펴보고 있다. 그는 앞서 내란 특검으로부터 직무유기 등 혐의로 기소돼 1심에서 징역 1년 6개월을 선고받았고, 현재 항소심이 진행 중이다.한편 특검은 전날 홍 전 차장을 피의자 신분으로 불러 두 번째 조사를 진행했다. 오는 22일에는 홍 전 차장에 대한 3차 조사도 예정돼 있다.