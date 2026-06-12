대구교육청, 13일 대입 모의평가 분석·수시 지원전략 설명회 개최

세줄 요약 대구시교육청이 13일 오후 대륜고 강당에서 2027학년도 대입 수시모집 지원전략 설명회를 연다. 현직 진학전문교사들이 6월 모의평가 결과를 바탕으로 성적 분포와 영역별 특징, 수시 지원 전략을 안내하고 지역 대학 전형 변화와 계열별 유의점도 설명한다. 대구교육청, 13일 대입 수시전략 설명회 개최

6월 모의평가 분석과 전형 변화 정보 제공

사전 신청 없이 현장 등록 참여 가능

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대구시교육청은 오는 13일 오후 2시 대륜고 강당에서 ‘2027학년도 대입 수시모집 지원 전략 설명회’를 개최한다고 12일 밝혔다.이날 설명회는 현직 진학전문교사들이 지역 학생과 학부모, 교원을 대상으로 지난 4일 실시된 대학수학능력시험 6월 모의평가 결과를 바탕으로 한 최신 대입정보를 제공, 변화하는 입시 환경에 대한 교육 수요자들의 이해를 돕기 위해 마련됐다.설명회에서는 6월 모의고사 결과 분석을 통한 성적 분포와 영역별 특징, 수시 지원 전략 수립 방안 등이 소개된다. 또 지역 주요 대학 전형방식 및 변경사항, 계열별 유의 사항 등에 대한 설명도 이어진다.이와 함께 수도권 진학전문교사들이 지역의사제 도입에 따른 의대 모집인원 변화, 계약학과 지원 전략, 자연계열 수험생 사회탐구 선택 확대 경향 등 전국 단위 입시 변화와 주요 변수 등에 대한 정보도 제공한다.설명회는 별도의 사전 신청 없이 당일 오후 1시 30분부터 시작되는 현장 등록을 통해 누구나 참여할 수 있다.강은희 교육감은 “이번 설명회가 대학별 전형 구조를 깊이 있게 이해하고 본인의 적성과 진로에 맞는 맞춤형 수시 지원 전략을 세우는 이정표가 되길 바란다”고 말했다.