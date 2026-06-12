부산시, 국토부 스마트도시 특화단지 조성사업 공모 선정…국비 80억 확보

세줄 요약 부산시가 국토부 ‘2026년 스마트도시 특화단지 조성사업’ 공모에 선정돼 국비 80억원을 확보했다. 센텀시티 일원에 2028년까지 총 168억원을 투입해 AI 기반 지능형 관제·안전 특화단지를 조성하고, 기업 실증과 사업화를 지원할 계획이다. 국토부 스마트도시 특화단지 공모 선정

센텀시티에 2028년까지 168억원 투입

AI 기반 지능형 관제·안전 단지 조성

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부산시는 국토교통부 주관 ‘2026년 스마트도시 특화단지 조성사업’ 공모에 선정됐다고 12일 밝혔다.이번 사업은 도시공간에 스마트 인프라와 기업 지원 기능을 결합해 민간기업이 실제 도시환경에서 기술을 실증하고 사업화할 수 있도록 지원하는 사업으로, 전국에서 부산을 포함한 2개 지자체가 선정됐다.시는 이번 사업을 통해 센텀시티 일원에 2028년까지 168억원(국비 80억원, 시비 80억원, 민간 8억원)을 투입해 ‘AX Era, AX-Ready: Centum’을 비전으로 한 ‘지능형 관제 ＆ 안전’ 분야 스마트도시 특화단지를 조성한다.센텀시티는 인공지능(AI) 기반 도시 운영 기술을 실제 도시환경에서 개발·실증·검증·제품화·확산하는데 최적의 여건을 갖추고 있다.시는 센텀시티 특화단지 조성을 통해 인공지능(AI) 기업의 실증 인프라를 고도화하고 기술개발부터 사업화까지 이어지는 전주기 지원체계를 구축해 우수기업 유입을 촉진할 계획이다.