세종 청년 행정 인턴 21명 선발…7월 4주간 근무

주 5일 하루 6시간, 시청과 사업소 등 근무
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세종시 전경. 서울신문 DB
세종시는 12일 청년에게 공직 체험 기회를 제공하기 위한 청년 행정 인턴을 선발한다고 밝혔다.
청년 행정 인턴은 국가유공자와 사회취약계층, 일정 자격을 갖춘 우선 선발 8명과 일반 선발 13명 등 총 21명을 선발한다. 근무 기간은 내달 6~31일까지 4주간이며 시청과 사업소, 각 읍·면·동, 출자·출연기관 등 부서 특성에 맞춰 행정·현장 업무에 배치할 예정이다. 근무 시간은 주 5일 하루 6시간(오전 9시∼오후 4시)이며 부서 여건에 따라 일부 조정될 수 있다. 보수는 만근 기준 주휴수당을 포함해 약 174만원이고, 결근·조퇴·외출 등 사유 발생 시 근무 일수(시간)에 따라 변동된다.
신청은 15~21일까지 시 누리집(sejong.go.kr)에서 접수한다. 신청 자격은 공고일(6월 15일) 기준 세종에 주민등록 된 19세 이상 39세 이하 청년 또는 세종에 있는 대학에 재학 중인 학생이다. 특히 올해부터 행정 인턴은 지원자가 희망 부서를 1∼3순위까지 지정하면 부서 수요와 신청 현황을 검토해 배치할 예정이다. 최종 합격자는 24일 시 누리집에서 확인할 수 있다.
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