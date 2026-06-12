키움 이용규 코치 만취 운전…경찰차까지 들이받았다

세줄 요약 키움 히어로즈 소속 이용규 플레잉코치가 경기 구리시 도로에서 술에 취한 채 운전하다 맞은편 유턴 차량과 충돌했고, 튕겨 나온 차량이 정차 중이던 경찰차 후미까지 들이받았다. 피해자 2명은 경상을 입었고, 혈중알코올농도는 면허 취소 수치로 확인됐다. 이용규 코치 음주운전 교통사고 입건

유턴 차량·경찰차 잇단 충돌 발생

혈중알코올농도 면허 취소 수치 확인

이미지 확대 키움 히어로즈 이용규 플레잉코치. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 키움 히어로즈 이용규 플레잉코치. 뉴시스

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프로야구 키움 히어로즈 소속 이용규 플레잉코치가 음주운전 교통사고를 내 입건됐다.12일 경찰에 따르면 이 코치는 이날 오전 6시 25분쯤 경기 구리시 아천동의 한 왕복 6차선 도로에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 몰고 가던 중 맞은편에서 유턴하던 승용차를 들이받았다.사고 후 옆으로 튕겨 나간 이 코치의 차량은 도로변에 정차 중이던 경찰차 후미를 들이받고서야 멈춰 선 것으로 전해졌다.이날 사고는 이 코치가 신호를 위반해 직진하던 중 맞은편에서 정상 신호에 유턴하던 차량과 추돌하며 발생한 것으로 알려졌다.이 사고로 승용차에 타고 있던 60대 남성 운전자와 순찰차에 타고 있던 경찰관 1명이 경상을 입었다.사고 직후 측정한 이 코치의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치였다.경찰은 이 코치를 도로교통법상 음주운전 등의 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.