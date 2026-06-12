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키움 이용규 코치 만취 운전…경찰차까지 들이받았다

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026-06-12 10:13
수정 2026-06-12 10:48
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세줄 요약
  • 이용규 코치 음주운전 교통사고 입건
  • 유턴 차량·경찰차 잇단 충돌 발생
  • 혈중알코올농도 면허 취소 수치 확인
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키움 히어로즈 이용규 플레잉코치. 뉴시스
키움 히어로즈 이용규 플레잉코치. 뉴시스


프로야구 키움 히어로즈 소속 이용규 플레잉코치가 음주운전 교통사고를 내 입건됐다.

12일 경찰에 따르면 이 코치는 이날 오전 6시 25분쯤 경기 구리시 아천동의 한 왕복 6차선 도로에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 몰고 가던 중 맞은편에서 유턴하던 승용차를 들이받았다.

사고 후 옆으로 튕겨 나간 이 코치의 차량은 도로변에 정차 중이던 경찰차 후미를 들이받고서야 멈춰 선 것으로 전해졌다.

이날 사고는 이 코치가 신호를 위반해 직진하던 중 맞은편에서 정상 신호에 유턴하던 차량과 추돌하며 발생한 것으로 알려졌다.

이 사고로 승용차에 타고 있던 60대 남성 운전자와 순찰차에 타고 있던 경찰관 1명이 경상을 입었다.

사고 직후 측정한 이 코치의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치였다.

경찰은 이 코치를 도로교통법상 음주운전 등의 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
김민지 기자
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