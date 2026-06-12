한국과학기술원 서선옥 교수 2년 연속 ‘프런티어 과학상’ 수상

ICBS “인류 지식의 경계 확장하려는 연구자 헌신”

이미지 확대 2년 연속 프런티어 과학상을 수상한 서선옥 카이스트 물리학과 교수 닫기 이미지 확대 보기 2년 연속 프런티어 과학상을 수상한 서선옥 카이스트 물리학과 교수

세줄 요약 카이스트 서선옥 교수가 공동 논문으로 2년 연속 프런티어 과학상을 받았다. 2017년 발표한 SYK 모델 연구는 양자 카오스와 블랙홀의 유사성을 설명하며, 낮은 에너지 상태가 2차원 중력 이론과 연결됨을 밝혀 이론물리학의 핵심 성과로 평가받았다. 서선옥 교수, 프런티어 과학상 2년 연속 수상

SYK 모델 연구, 블랙홀·양자중력 연결 성과

형식적 양자장론 기여, 국제적 학문성 인정

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서선옥 한국과학기술원(카이스트) 물리학과 교수가 2년 연속 프런티어 과학상을 수상했다.12일 카이스트에 따르면 서 교수의 공동 논문이 국제기초과학학회(ICBS)가 수여하는 ‘2026 프런티어 과학상’에 선정됐다. 지난해에 이어 2년 연속 수상이다. 프런티어 과학상은 수학·물리·정보과학 분야에서 최근 10년 이내 발표된 연구 가운데 학문적 독창성과 성과를 이룬 논문을 선정해 수여한다. 시상식은 8월 중국 베이징에서 열리는 ICBS 행사 기간 중 열린다.과학상을 수상한 논문은 서 교수와 알렉세이 키타예프 캘리포니아공과대 교수가 2017년 발표한 ‘SYK(Sachdev-Ye-Kitaev) 모델의 소프트 모드와 대응하는 중력 이론’이다. SYK 모델은 복잡한 양자 다체계를 수학적으로 분석할 수 있고, 양자 카오스의 특성이 블랙홀과 유사해 블랙홀의 미시 구조를 이해하는 핵심 이론으로 주목받아 왔다. 논문은 SYK 모델이 낮은 에너지 상태에서 보이는 물리적 성질이 2차원 중력 이론과 정확히 연결된다는 사실을 밝혀냈다. 특히 블랙홀 내부에서 정보가 어떻게 저장되고 사라지는지를 설명하는 데 활용되는 기반을 마련했다는 평가를 받는다. 해당 논문은 블랙홀과 양자중력 연구의 이론적 토대를 제공해 관련 분야에서 많이 인용되는 논문 중 하나다.ICBS 측은 선정 통지문에서 “서 교수의 연구는 양자장론의 수학적 원리와 구조를 탐구하는 이론물리학을 연계한 ‘형식적 양자장론’ 분야에서 기여했다”며 “인류 지식의 경계를 확장하려는 연구자의 헌신은 과학계에 큰 영감을 주고 있다”고 밝혔다.서 교수는 “연구는 양자 중력 이론과 중력이 없는 일반 양자 이론 사이의 ‘이중성’에 대한 질문에서 시작됐다”면서 “이를 기반으로 중력이 양자 시스템에서 환경과 정보를 주고받을 때 발현하는 물리현상임을 밝히는 후속 연구를 진행하고 있다”고 밝혔다.