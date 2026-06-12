전남광주통합교육청 ‘1실 6국’ 체제로 출범한다

광주·전남교육청 부서 분산배치…청사배치는 추후 결정

기획조정실, 교육행정통합 지휘하는 ‘컨트롤 타워’ 탄생

세줄 요약 전남도교육청이 7월 1일 출범하는 전남광주통합특별시교육청의 조직을 1실 6국으로 확정한다. 기획조정실을 신설해 재정·조직·정책·대외협력을 총괄하고, 제1·2부교육감이 행정과 교육 현장을 나눠 맡아 통합의 안정성을 높이려 한다. 전남광주통합특별시교육청 7월 1일 출범 확정

기획조정실 신설, 1실 6국 체제 조직 개편

기존 기능·인력 승계로 현장 혼란 최소화

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전남도교육청은 오는 7월 1일, 현대 교육사의 이정표가 될 ‘전남광주통합특별시교육청’의 출범을 앞두고 그 골격인 ‘1실 6국’ 조직 체제를 전격 확정했다. 이는 단순한 행정 구역의 결합을 넘어, 호남 교육의 정체성을 재정립하고 미래 세대를 위한 거대한 교육 공동체의 서막을 알리는 서곡과도 같다.이번에 신설되는 ‘기획조정실’ 제1부교육감 직속이다. 기획조정실은 재정전략기획, 조직기획, 정책기획, 대외협력이라는 네 개의 건반을 조율하며 통합 행정의 전체적인 화음을 이끌어낼 전망이다.통합의 연착륙을 위해 제1부교육감은 기획조정실을 필두로 정책·교육·행정국을 관할하며 대내외적 통합의 구심점 역할을 수행한다. 반면 제2부교육감은 감사관과 더불어 미래교육·학교교육·교육행정국을 맡아 교육 현장의 본질적인 가치와 변화하는 시대적 요구를 담아내는 데 주력하는 이원적 조화를 꾀했다.이번 1단계 개편의 핵심 키워드는 ‘연속성을 통한 안정’이다.교육청 관계자는 “현장의 혼란을 최소화하기 위해 6개 국의 기존 기능과 인력을 최대한 승계했다”고 밝혔다. 이는 학교 지원과 교육과정 운영 등 학생들의 일상과 직결된 행정 서비스가 한 치의 공백 없이 흐르도록 배려한 섬세한 포석이다.교육청은 이번 개편을 ‘최소한의 재설계’로 규정하며, 향후 교육 환경의 변화와 교육 공동체의 목소리를 담아 조직을 보다 유연하고 입체적으로 ‘슬림화’하겠다는 2단계 비전을 제시했다.기획조정실과 6개 국, 그리고 교육감 직속 홍보담당관실이 둥지를 틀 ‘청사 배치’ 문제는 향후 결정될 방침이다.