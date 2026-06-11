재활용센터서 사람 다리 발견…“무릎 아래 40㎝, 발 크기 210∼220㎜” (종합)

발견자는 직원 “붕대 감겨 있었다” 증언

이미지 확대 ‘다리 추정 물체 발견’ 인천 남부권 생활자원회수센터 11일 오후 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다. 2026.6.11 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘다리 추정 물체 발견’ 인천 남부권 생활자원회수센터 11일 오후 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다. 2026.6.11 연합뉴스

이미지 확대 ‘다리 추정 물체 발견’ 인천 남부권 생활자원회수센터 11일 오후 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다. 2026.6.11 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘다리 추정 물체 발견’ 인천 남부권 생활자원회수센터 11일 오후 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다. 2026.6.11 연합뉴스

세줄 요약 인천 연수구 재활용센터에서 붕대에 감긴 사람 다리가 선별 작업 중 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 무릎 아래부터 발뒤꿈치까지 40㎝ 이상이고 발 크기는 210∼220㎜로 확인됐다. 경찰은 신원과 범죄 연관성을 조사 중이다. 재활용센터 선별 중 붕대 감긴 다리 발견

무릎 아래 40㎝, 발 크기 210∼220㎜ 확인

경찰, 신원 파악과 범죄 연관성 수사 착수

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인천의 한 재활용센터에서 신체 일부가 발견돼 경찰이 수사에 나선 가운데, 발견 당시 구체적 상황에 대한 증언이 나왔다.11일 연합뉴스에 따르면 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터 직원은 “다리 부분이 전체적으로 붕대에 감겨 있는 상태로 발견됐다”고 증언했다.센터는 인천 중구와 연수구 지역 주택과 상가에서 배출되는 재활용품을 하루 50t가량 처리하고 있다.해당 신체 부위는 전날 오후 1시 50분쯤 센터에서 재활용품을 선별하는 과정에서 발견됐다.직원은 “센터에서는 인천 연수구와 중구에서 수거한 재활용품을 컨베이어 벨트에 올려놓고 선별하는 작업을 한다”며 “이 과정에서 붕대에 감긴 물체가 있어 처음에는 쓰레기인 줄 알고 빼냈는데, 풀어 보니 사람 무릎 아래 부분의 형태가 나타났다”고 설명했다.그는 “신체 일부가 포함된 재활용품들은 발견 당일 센터에 들어온 것이지만, 어느 지역에서 언제 수거됐는지는 알지 못한다”고 덧붙였다.발견된 신체 부위는 왼쪽 무릎 아래쪽부터 발뒤꿈치까지 길이 40㎝ 이상, 발 크기 210∼220㎜다.현재까지 이곳에서 다른 신체 부위가 발견되지는 않은 것으로 파악됐다.국립과학수사연구원 부검 결과 피해자의 성별이나 나이대는 특정되지 않았다.다만 경찰은 발견된 발의 크기로 미뤄 피해자가 어린 학생이나 여성일 가능성을 열어 두고 신원 파악에 주력하고 있다. 인천지역 학교에 공문을 보내 장기 결석자가 있는지도 파악하고 있다.경찰은 범죄 관련성 여부를 수사하기 위해 연수경찰서장을 수사본부장으로 한 수사본부를 꾸렸다. 수사본부는 연수서 형사과장 및 강력팀, 인천경찰청 광역범죄수사대 등 64명 규모다.경찰은 해당 센터가 인천 연수구와 중구 재활용품 집하 장소인 점을 고려해 두 지역 아파트와 상가 등을 탐문하면서 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하고 있다.