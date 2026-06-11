고탄소 지속되면 산불 는다…55년 뒤 ‘극한산불’ 환경 오나

고탄소 시나리오 산불기상지수 43% 증가

주말 전국 30도 안팎…여름 더위 본격화

이미지 확대 2023년 3월 경남 합천 산불 현장에서 불을 향해 진화대원이 물을 뿌리고 있다. 산림청 제공 닫기 이미지 확대 보기 2023년 3월 경남 합천 산불 현장에서 불을 향해 진화대원이 물을 뿌리고 있다. 산림청 제공

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세줄 요약 기상청은 온실가스 감축이 없을 경우 2081~2100년 봄철 기온이 현재보다 6도 오르고 산불기상지수도 43% 증가해 극한산불 환경이 크게 늘어난다고 전망했다. 강원과 경북뿐 아니라 수도권까지 위험이 확대될 수 있다고 분석했다. 온실가스 감축 없으면 봄철 기온 6도 상승 전망

산불기상지수 43% 증가, 극한산불 확률 2.7배

강원·경북 넘어 수도권까지 산불 위험 확대

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온실가스를 줄이지 않으면 55년 뒤 우리나라 봄철 기온은 현재보다 6도 오르고, 산불 위험도 크게 치솟을 것이라는 경고가 나왔다.기상청은 11일 우리나라가 온실가스 감축 노력 없이 고탄소 배출 국가로 갈 경우 21세기 후반기(2081~2100년)에는 봄철(2~5월) 산불기상지수가 현 4.35에서 6.22로 43% 급증할 것으로 전망했다. 산불기상지수는 산불이 발생할 가능성과 초기에 얼마나 빠르게 확산·강화할지를 나타내는 지표다.불이 잘 붙고 진화가 어려운 상위 5% 수준의 ‘극한산불’ 환경이 조성될 확률도 최대 2.7배까지 치솟는 것으로 나타났다. 강원 강릉이나 삼척 등에서 봄철에 자주 발생한 대형 재난성 산불이 일상화할 수 있다는 분석이다.원인은 온실가스에 따른 기후 변화로 봄철 평균 최고기온이 현재 14.6도에서 향후 20.6도로 6도나 상승하는 데 있다. 기온이 오르면 산속의 낙엽과 나무가 더욱 건조해지면서 작은 불씨가 대형 화재로 커질 확률이 높아진다는 게 기상청의 설명이다.산불 위험 지역도 한반도 전체로 확대된다. 현재 산불이 잦은 강원 영동과 경북 지역뿐 아니라 강원 전체(59% 증가)와 충북(47% 증가), 수도권(46% 증가)의 산불기상지수가 가파르게 상승할 것으로 전망됐다. 인구밀도가 높은 수도권이 대형 산불 위험으로부터 더는 안전지대가 아니게 된다는 점에서 우려가 나온다.한편 이번 주말은 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 안팎으로 오르며 여름철 더위가 시작될 전망이다. 토요일인 13일 아침 최저기온은 13~19도, 낮 최고기온은 26~32도로 예보됐다. 중부지방엔 가끔 구름이 많고 남부지방·제주는 흐리겠다. 일요일인 14일 낮 최고기온은 31도까지 오른다.찬 공기가 우리나라 대기 상층을 차지하고 있어 당분간 크게 덥지는 않겠지만 오후에 소나기가 내리는 일이 잦겠다. 낮 동안 햇볕에 달궈진 공기가 상승하면서 대기가 불안정해지기 때문이다. 지역에 따라선 돌풍·천둥·번개가 치고 우박이 떨어지기도 하겠다. 다만 강수량이 많지는 않겠다.