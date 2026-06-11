전북교육감 개표 전산입력 오류, 전북선관위원장은 닷새 만에 알았다

세줄 요약 전북교육감 선거 개표 과정에서 전산입력 오류가 발생했지만 전북선관위원장은 닷새가 지나서야 보고를 받았다. 완산구선관위는 개표 누락을 확인한 뒤 수정하는 과정에서 다른 투표소 결과를 중복 입력했고, 도선관위는 이를 뒤늦게 전달했다. 선관위는 유감과 사과를 밝히며 제도 개선을 약속했다. 개표 누락 확인 뒤 전산 중복 입력 발생

도선관위원장 보고는 닷새 지나 이뤄짐

선관위, 유감 표명하며 제도 개선 약속

이미지 확대 11일 오후 위원회 회의를 마치고 나오는 김상곤 전북도선관위원장. 설정욱 기자 닫기 이미지 확대 보기 11일 오후 위원회 회의를 마치고 나오는 김상곤 전북도선관위원장. 설정욱 기자

이미지 확대 전북선관위 서홍석 선거과장이 전북교육감 선거 개표 과정에서의 전산입력 오류 발생 원인을 설명하고 있다. 설정욱 기자 닫기 이미지 확대 보기 전북선관위 서홍석 선거과장이 전북교육감 선거 개표 과정에서의 전산입력 오류 발생 원인을 설명하고 있다. 설정욱 기자

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전라북도선거관리위원회가 6·3 지방선거 전북교육감 선거 개표 과정에서의 전산입력 오류 사고 사실을 선관위원장에게 닷새가 지나서야 뒷북 보고를 한 것으로 확인됐다.11일 서울신문 취재에 따르면 전북 전주시 완산구선관위는 지난 4일 오전 6시 10분쯤 투표 결과 검토 과정에서 개표 누락 사실을 인지했다. 중화산1동 3투표소 개표 자료가 없다는 것을 확인한 것이다. 이에 누락된 3투표소 투표지를 찾았지만, 이번에는 수정 과정에서 1투표소 결과에 3투표소 결과지를 전산상 중복 입력하는 실수를 범했다. 완산선관위는 이를 다음날에야 알았고, 전북도선관위에 이같은 사실을 알렸다. 이후 전북도선관위는 나흘이 지난 9일 도선관위원장에게 보고했다.김상곤 전북도선관위원장은 “9일 오전에 보고를 받았다”며 “신속성 못지않게 정확성도 더 중요해 상황을 정확히 파악하고 보고서를 작성·수정하는 등의 절차를 거치면서 보고가 늦어진 것 같다”고 설명했다.선관위는 이번 사태에 대해 이날 재차 유감과 사과의 뜻을 밝혔다.선관위 관계자는 “정확한 투·개표 관리를 통해 유권자의 의사가 왜곡 없이 선거 결과에 반영되어야 함에도 개표 과정에 오류가 생긴 점에 대해 깊은 유감과 사과의 뜻을 전한다”며 “보다 신중하고 꼼꼼하게 투·개표 관리 시스템을 재점검해 투·개표 과정에 대한 신뢰도를 높이는 데 최선을 다하고, 이 같은 잘못을 방지하기 위한 면밀한 개선 방안을 마련하겠다”고 말했다. 이어 “투표록 작성 시스템 개선과 개표결과 입력 오류 방지 등을 위한 규정을 정비하고 향후 부족한 선거관리시스템에 필요한 제도개선을 중앙선관위에 적극 건의하겠다”고 덧붙였다.