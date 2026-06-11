참외 주산지 성주군, 프리미엄 ‘베타참외’ 첫 출하…항산화 성분 70배↑

세줄 요약 경북 성주군이 신품종 참외 ‘베타참외’를 첫 출하했다. 베타참외는 당도가 높고 아삭한 식감이 특징이며, 항산화 성분인 베타카로틴 함량이 일반 참외보다 70배 이상 많다고 했다. 2기작 재배도 가능해 안정적 공급과 시장 경쟁력도 기대된다. 성주군, 신품종 베타참외 첫 출하

당도·식감 강점, 베타카로틴 70배 이상

2기작 가능해 공급 안정·경쟁력 기대

성주군 프리미엄 ‘베타참외’. 성주군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 성주군 프리미엄 ‘베타참외’. 성주군 제공.

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경북 성주군은 신품종 참외인 ‘베타참외’를 첫 출하 했다고 11일 밝혔다.베타참외는 성주군 월항면 소재 춘종묘(대표 남시춘)가 개발한 품종이다.당도가 높고,아삭한 식감이 특징이며 항산화 성분으로 알려진 베타카로틴 함량이 일반 참외보다 70배 이상 많다고 성주군은 설명했다.또 6월과 9월 2기작을 할 수 있어 안정적인 공급이 가능해 시장 경쟁력이 높을 것으로 예상된다.김주섭 성주군농업기술센터 소장은 “베타참외를 성주 참외 산업의 새로운 성장 품목으로 육성해 소비자에게는 다양한 선택지를 제공하고, 농가에는 새로운 소득 창출 기회를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.