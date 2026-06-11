인천 작전동 종합가전매장서 불…인명피해 없어

세줄 요약 인천 계양구 작전동 지상 4층 종합가전매장에서 대낮에 불이 났다. 1층 주차장 박스에서 시작된 것으로 추정되며, 직원과 손님이 대피했으나 인명피해는 없었다. 소방은 장비 38대와 인력 94명을 투입해 51분 만에 큰 불길을 잡았다. 인천 계양구 작전동 가전매장 화재 발생

직원·손님 대피, 인명피해는 없음

소방 38대·94명 투입, 51분 만에 진화

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인천의 한 종합가전매장에서 대낮에 불이 나 손님들이 대피하는 소동이 빚어졌다.11일 인천소방본부에 따르면 이날 오후 1시 32분쯤 인천 계양구 작전동에 있는 지상 4층짜리 종합가전매장에서 불이 났다.이 불로 인명 피해는 발생하지 않았으나 건물에 있던 매장 직원들과 손님이 대피하는 등 소동이 빚어졌다.소방 당국은 “1층 주차장에 있던 박스에서 불이 났다”는 신고를 접수하고 장비 38대와 소방관 94명을 투입해 51분 만에 큰 불길을 잡았다.소방 당국은 잔불 정리를 마치는 대로 피해 규모 등을 확인할 예정이다.