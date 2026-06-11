다스코, 필리핀 ‘1GW 태양광 로드맵’ 가속화

현지 4개 지자체와 PPP 협약 체결 성공

이미지 확대 다스코 컨소시엄이 최근 필리핀 마닐라에서 현지 지방정부(LGU) 관계자들과 만나 태양광 민관협력(PPP) 사업 추진을 위한 전력구매계약(PPA) 단가 등 주요 조건에 합의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 다스코 제공. 닫기 이미지 확대 보기 다스코 컨소시엄이 최근 필리핀 마닐라에서 현지 지방정부(LGU) 관계자들과 만나 태양광 민관협력(PPP) 사업 추진을 위한 전력구매계약(PPA) 단가 등 주요 조건에 합의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 다스코 제공.

이미지 확대 다스코 컨소시엄이 최근 필리핀 마닐라에서 현지 지방정부(LGU) 관계자들과 만나 태양광 민관협력(PPP) 사업 추진을 위한 전력구매계약(PPA) 단가 등 주요 조건에 합의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 다스코 제공. 닫기 이미지 확대 보기 다스코 컨소시엄이 최근 필리핀 마닐라에서 현지 지방정부(LGU) 관계자들과 만나 태양광 민관협력(PPP) 사업 추진을 위한 전력구매계약(PPA) 단가 등 주요 조건에 합의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 다스코 제공.

세줄 요약 다스코 컨소시엄이 필리핀 마닐라에서 4개 지방정부와 태양광 PPP의 PPA 단가를 합의했다. 2026년 SPC 설립 뒤 10MW급 사업을 단계적으로 늘리고, 2035년까지 1GW 포트폴리오 구축을 목표로 한다. 필리핀 4개 지자체와 태양광 PPP 핵심 합의

PPA 단가·부지·인허가 등 행정 지원 확보

2035년 1GW 목표, EPC·탄소배출권 기대

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국내 코스피 상장사 다스코가 주도하는 컨소시엄이 필리핀 태양광 공공-민간 협력사업(PPP)의 핵심 협상을 성공리에 매듭짓고, 동남아 재생에너지 시장 영토 확장을 위한 전략적 교두보를 확보했다.11일 관련 업계에 따르면, 다스코 컨소시엄은 최근 필리핀 마닐라에서 현지 주요 지방정부(LGU) 관계자들과 만나 태양광 PPP 사업 추진을 위한 전력구매계약(PPA) 단가 등 핵심 조건에 합의했다.양측은 에너지저장장치(ESS) 미설치 기준 kWh당 최소 5페소에서 5.4페소 미만(한화 약 120원 중반~130원 중반) 수준으로 단가를 설정하는 데 뜻을 모은 것으로 파악됐다.이번 협약에는 에두아르도 가디아노 옥시덴탈 민도로(Occidental Mindoro) 주지사를 비롯해 바실란(Basilan)주 악바르(Akbar), 다바오델노르테(Davao del Norte)주 카르멘(Carmen), 술루(Sulu)주 방깅기(Banguingui) 등 4개 지자체장이 대거 참석해 사업 추진 의지를 재확인했다.이들 지자체는 10MW 단위 태양광 발전소 건립을 위해 부지 확보부터 그리드 연계, 인허가 행정, 주민 동의에 이르기까지 사업 전반의 행정적 기반을 전폭적으로 지원하기로 확약했다.다스코 컨소시엄은 오는 2026년까지 필리핀 현지 특수목적법인(SPC) 설립을 완료하고, 10MW급 모듈형 태양광 사업을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.특히 2035년까지 총 1GW 규모의 태양광 발전 포트폴리오 구축을 중장기 목표로 설정했다.이번 계획이 차질 없이 이행될 경우 매년 약 900억 원 규모의 EPC(설계·조달·시공) 매출이 발생할 것으로 추산되어, 다스코의 해외 수익원 다변화에 획기적인 전기가 될 전망이다.아울러 이번 사업은 환경적 가치 창출과 수익성을 동시에 도모하는 ‘그린 비즈니스’ 모델을 지향한다.필리핀 기후변화위원회(CCC)와의 긴밀한 협력을 통해 사업에서 발생하는 온실가스 감축분을 자발적 탄소시장(VCM)과 연계, 탄소배출권을 확보하는 방안도 검토 중이다.업계 전문가는 “단순한 설비 공급을 넘어 PPA 단가 협의부터 SPC 설립, 탄소배출권 협력 구조까지 사업의 핵심 밸류체인을 선제적으로 구축했다는 점에서 고무적”이라며 “4개 지자체와의 협력을 발판 삼아 필리핀 전역으로 1GW급 장기 파이프라인이 확대될 가능성에 주목해야 한다”고 분석했다.시장에서는 이번 행보를 통해 다스코가 태양광 개발과 운영, EPC, 탄소배출권 거래를 아우르는 글로벌 에너지 솔루션 기업으로 도약할 수 있을지 기대를 모으고 있다.