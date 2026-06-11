김길수 영월군수 당선인 출범…“전문성·통합에 방점”

세줄 요약 김길수 강원 영월군수 당선인이 전문성과 통합에 방점을 둔 인수위원회를 공식 출범했다. 5개 분과 15명으로 꾸리고 주민 26명을 자문위원으로 위촉해 갈등 봉합과 군민 대통합에 힘을 싣고 있다. 인수위는 군정 현안과 공약 실행계획도 마련한다. 전문성·통합 앞세운 인수위 공식 출범

5개 분과 15명 구성, 주민 26명 자문위촉

군정 현안 점검과 공약 실행계획 수립

이미지 확대 김길수 강원 영월군수 당선인은 11일 영월 청소년수련관에서 인수위원회를 출범했다. 영월군 제공 닫기 이미지 확대 보기 김길수 강원 영월군수 당선인은 11일 영월 청소년수련관에서 인수위원회를 출범했다. 영월군 제공

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김길수 강원 영월군수 당선인이 ‘전문성’과 ‘통합’에 방점을 둔 인수위원회를 가동했다.민선 9기 영월군수직 인수위는 11일 위원 위촉식과 현판식을 열고 공식 출범했다. 인수위는 위원장인 김대경 군의회 부의장을 비롯해 기획·경제분과, 교육·복지·보건분과, 문화·관광·청년분과, 안전·건설·교통분과, 농업·산림·환경분과 등 5개 분과 15명으로 구성됐다.특히 선거 과정에서 일어난 갈등과 분열을 봉합하며 군민 통합을 이끌어내기 위해 각계각층의 주민 26명을 자문위원으로 위촉했다.김 당선인은 “정치적 이해관계보다 전문성과 경험을 갖춘 전문가를 중심으로 인수위를 구성했다”며 “군민 대통합을 바탕으로 새로운 영월 시대를 열어가겠다”고 말했다.인수위는 군 조직, 예산과 주요 현안을 파악해 민선 9기 군정 운영 방향을 설정하고, 김 당선인이 제시한 공약을 추진할 실행계획도 수립한다. 활동을 마친 뒤에는 백서를 발간해 공개한다.김 위원장은 “예산 1조원 시대의 개막과 지속 가능한 도시 전환이라는 민선 9기 비전을 실현하기 위해 정책 방향과 공약을 세심하게 살피겠다”고 전했다.