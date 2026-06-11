부산시, 2026 부산국제디자인어워드(IBDA) 시상식 개최

세줄 요약 부산시와 부산디자인진흥원이 벡스코에서 2026 부산국제디자인어워드 시상식을 열었다. 35개국 1706점이 출품됐고, 부산도시공공디자인을 더해 7개 분야로 운영했다. 일반부와 청소년부에서 대상·금상 수상자가 나왔으며, 수상작은 산업화 연계와 지식재산권 보호 지원을 받는다. 벡스코서 2026 부산국제디자인어워드 시상식 개최

35개국 1706점 출품, 7개 분야로 확대 운영

대상·금상 선정, 산업화·지재권 지원 병행

이미지 확대 2026 부산국제디자인어워드(IBDA) 일반부 대상작. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 부산국제디자인어워드(IBDA) 일반부 대상작. 부산시 제공

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부산시와 부산디자인진흥원은 11일 오후 벡스코에서 ‘2026 부산국제디자인어워드’(IBDA) 시상식을 개최했다.2026 부산국제디자인어워드에는 35개국에서 1천706점이 출품됐다.올해는 기존 서비스디자인, 제품디자인, 환경디자인, 공예디자인, 패션디자인, 커뮤니케이션디자인 등 6개 분야에 신규로 부산도시공공디자인 분야를 추가해 7개 분야로 운영됐고, 일반부 13팀과 청소년부 14팀이 본상을 받았다.일반부 대상은 이의준·이승준 팀이 수상했으며, 금상은 서가은, 정다현·이은지 팀에게 돌아갔다. 청소년부 대상은 이아윤 학생이 수상했으며, 금상은 Wong Hoi Lam, 최현준 학생이 수상했다.수상자에게는 상장과 상금이 수여되며, 우수 디자인의 산업화 연계를 위한 다양한 후속 지원도 함께 제공된다. 또 수상자를 대상으로 지식재산권 보호를 위한 전문 컨설팅과 디자인 출원 지원이 이뤄진다.부산국제디자인어워드는 1981년부터 2018년까지 38년간 이어진 부산산업디자인전람회의 전통을 계승한 부산 대표 디자인 공모전이다. 2021년부터 디자인 전문 전시인 부산디자인페스티벌과 연계해 시상식과 수상작 전시를 함께 운영하고 있다.