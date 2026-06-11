충북도 전 도민 대상 AI 교육...디지털배움터 등 운영

세줄 요약 충북도가 고령자 등 취약계층 중심이던 디지털 교육 대상을 전 도민으로 넓혀 AI 기본역량 강화를 추진한다. 이달부터 12월까지 무료로 진행하며, 거점센터 집합교육과 방문교육, 에듀버스 찾아가는 교육을 함께 운영한다. 전 도민 대상 AI 기본역량 교육 확대

거점센터·방문·찾아가는 교육 3종 운영

무료 교육, 올해 5만8600명 목표

이미지 확대 충북도청. 닫기 이미지 확대 보기 충북도청.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북도는 전 도민을 대상으로 인공지능(AI) 디지털 기본역량 강화 교육을 추진한다고 11일 밝혔다.그동안 고령자나 장애인 등 디지털 취약계층이 주 대상이었으나 모든 도민이 AI를 활용할 수 있게 대상을 확대했다.사업 기간은 이달부터 12월까지다.교육은 3가지 유형으로 진행된다.도는 AI 디지털배움터(거점센터)를 활용한 집합교육을 추진한다. 배움터는 총 5곳이다. 현재 충북도 노인종합복지관, 제천종합사회복지관, 영동우체국, 옥천청소년수련관 별관 등에 구축됐고, 오는 8월 진천복합혁신센터에도 마련될 예정이다.경로당, 복지관, 마을회관 등으로 강사가 파견되는 방문교육과 도내 소외지역 등을 에듀버스가 운행하는 찾아가는 교육도 진행한다.교육비는 무료다. 희망자들은 디지털배움터와 시군 홈페이지 등을 통해 교육 일정을 확인한 뒤 신청하면 된다.충북도는 올해 이 사업을 통해 5만 8600명 교육을 목표로 잡았다.교육 프로그램은 취약계층과 자주 접하는 복지사, 이장 등을 위한 조력자 지도 교육, 소상공인, 자영업자, 취업준비생, 경력단절여성 등을 위한 계층별 실용 교육 등 다양하게 마련된다.도 관계자는 “아이들을 위한 찾아가는 교육도 진행할 예정”이라며 “계층별, 수준별 교육을 통해 체계적이고 촘촘한 교육이 될 것”이라고 밝혔다.