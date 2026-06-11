‘내가 쓸 수 없는 돈이니까’…사망보험금 기증한 30대 최연소 유산기부자

20대 초반부터 품은 유산기부 결심

사랑의열매 ‘최연소 유산기부자’ 이름 올려

“내 자산 중 가장 큰 금액, 절실한 이들이 누리길”

이미지 확대 사랑의열매 최연소 유산기부자인 30대 초반 여성 A씨가 유산기부 서약서에 기부 자산으로 사망보험금을 기재하고 있다.

사랑의열매 제공 닫기 이미지 확대 보기 사랑의열매 최연소 유산기부자인 30대 초반 여성 A씨가 유산기부 서약서에 기부 자산으로 사망보험금을 기재하고 있다.

사랑의열매 제공

세줄 요약 경기도의 30대 초반 여성 A씨가 자신이 가입한 생명보험 사망보험금을 사랑의열매에 남기며 최연소 유산기부자가 됐다. 홀로 학비와 생활비를 감당하며 어려운 이들을 떠올렸고, 큰 수술을 앞두고 미뤄온 결심을 실행에 옮겼다. 30대 초반 여성, 사망보험금 기증 결정

사랑의열매 레거시 클럽 최연소 가입

생전에 못 쓰는 돈, 이웃에 남기겠다는 뜻

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경기도에 사는 30대 초반 여성 A씨가 자신이 가입한 생명보험의 사망보험금 수익자를 사랑의열매 사회복지공동모금회로 지정했다. 생의 마지막에 남겨질 자산이 어려운 이웃을 위해 쓰이기를 바라는 마음에서다. 사랑의열매는 A씨가 유산기부자 모임인 ‘레거시 클럽’에 가입하며 최연소 유산기부자로 이름을 올렸다고 11일 밝혔다.A씨의 결심 뒤에는 홀로 삶을 꾸려온 시간이 있었다. 성인이 된 뒤 여러 서비스업 아르바이트를 하며 대학 등록금과 생활비, 집 보증금까지 스스로 마련했다. 의지할 울타리 없이 모든 것을 감당하는 일은 쉽지 않았지만 그 과정에서 경제적 어려움과 질병 속에서도 삶을 포기하지 않는 이들을 만났다. 그때 마음에 남은 연민과 책임감이 나눔의 씨앗이 됐다.유산기부는 20대 초반부터 품어온 생각이었다. 그러나 하루하루를 살아내느라 실행에 옮기지는 못했다. 그러던 중 최근 전신마취가 필요한 큰 수술을 앞두고 더는 미루지 않기로 했다.A씨는 “사망보험금은 내가 가진 자산 중 가장 큰 금액이자 살아 있는 동안에는 직접 사용할 수 없는 돈”이라며 “어차피 내가 쓸 수 없는 돈이라면 가장 절실하게 필요한 분들이 누리는 것이 가장 올바른 쓰임이라고 생각했다”고 말했다.이번 약정 사실은 가족과 지인들에게도 알리지 않았다. 보여주거나 칭찬받기 위한 기부가 아니기 때문이다. 다만 유산기부가 자산가들만의 전유물이 아니라 평범한 사람도 당장 큰돈 없이 미래를 약속할 수 있는 ‘문턱 낮은 나눔’이라는 점을 알리고 싶어 인터뷰에 응했다.실제 기부 절차는 순탄하지만은 않았다. 사망보험금을 공익단체에 기증하는 사례가 드물어 절차를 확인하는 데 시간이 걸렸다. A씨는 기부자의 뜻이 상속 과정에서 온전히 존중될 수 있도록 유류분 제도 등 관련 법과 제도도 함께 발전하길 바란다고 했다.“제가 평범하게 살아가는 일상도 누군가에게는 간절한 기회일 수 있습니다. 열정은 있지만 형편이 어려운 분들, 몸이 아프고 금전적으로 힘든 분들에게 이 마음이 전달돼 다시 일어설 기회가 됐으면 합니다.”