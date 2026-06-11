‘태권도·반디랜드·와인동굴…’ 초가성비 무주 태권스테이 여행상품 출시

세줄 요약 태권도진흥재단이 태권도원 숙박과 식사, 체험을 묶은 초가성비 여행상품 태권스테이를 1인 5만9900원에 선보였다. 주말 중심으로 운영하며, 가족형 프로그램과 무주 반디 여행권도 함께 제공한다. 태권도원 연계 초가성비 여행상품 출시

1인 5만9900원, 숙박·식사·체험 포함

무주 반디랜드·와인동굴 등 관광 연계

이미지 확대 태권스테이 출시. 태권도진행재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 태권스테이 출시. 태권도진행재단 제공

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태권도원을 비롯해 전북 무주군 대표 여행지를 즐길 수 있는 상품이 출시됐다.태권도진흥재단은 초가성비 태권도 여행 상품인 태권스테이를 1인 5만 9900원에 판매한다고 11일 밝혔다.태권스테이는 지난해 7만 1000여 명이 참가했고 만족도 4.7점(5점 만점)을 거둔 인기 여행 상품이다.올해 업그레이드 된 태권스테이는 주말을 중심으로 운영한다.기본 프로그램인 ‘아이와 함께’ 참가 비용은 1인 5만 9900원으로 3인 가족 기준 10만원대 가격으로 책정됐다.프로그램은 태권도원에서의 숙박과 2번의 식사, 태권도 등 체험 프로그램 2종, 태권도원 상설 공연 관람으로 구성됐다.태권스테이 1일 차에는 참가자 전원이 태권도복을 입고 발차기와 자기방어 등 ‘태권도 기본자세’와 가족 운동회 개념의 ‘공동체 놀이’를 즐기고, 2일 차에는 태권도원 상설 공연 관람 후 무주 지역 관광을 자율적으로 할 수 있다.재단은 당일 상품인 ‘물놀이 이벤트’ 등 다양한 프로그램도 만들어 태권스테이를 운영할 예정이다.태권스테이는 오는 20일부터 운영한다. 예약은 ‘네이버 스토어-소속패스’ 등에서 가능하다.또한 ‘무주 반디 여행권’도 태권스테이 예약 창에서 1만원에 구매해 모노레일과 체험관 등을 이용할 수 있다.태권도원 인근 무주 반디랜드(곤충박물관, 천문과학관), 무주목재문화체험장, 머루와인동굴 등 관광 자원도 저렴한 가격에 만날 수 있다.김중헌 재단 이사장은 “2026 한국 관광 100선인 태권도원에서 색다른 태권도 관광과 휴식을 즐기기 바란다”라며 “큰 비용을 들이지 않으면서도 만족할 수 있는 최고의 여행 상품에 많은 분이 함께해 주시기를 기원한다”라고 말했다.