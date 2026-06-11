[속보]경찰, ‘투표용지 부족’ 중앙선관위 등 7곳 압수수색

이미지 확대 투표지 논란이 지속되는 가운데 9일 경기 과천 중앙선거관리위원회 모습. 2026.6.9 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 투표지 논란이 지속되는 가운데 9일 경기 과천 중앙선거관리위원회 모습. 2026.6.9 홍윤기 기자

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경찰이 국민참정권 침해 고발 사건과 관련해 중앙선거관리위원회와 서울지역 선관위 등에 대한 강제수사에 나섰다.서울경찰청 광역수사대는 11일 오전 9시부터 중앙선관위와 서울시선관위, 송파·서초·강남·광진·동작구 선관위 등 7곳을 공직선거법 위반, 직무유기 등 혐의로 압수수색하고 있다고 밝혔다.이번 압수수색에는 서울경찰청 광역수사대 소속 경찰관과 경찰청 국가수사본부, 서울청 디지털포렌식 요원 등 100여명이 투입됐다. 합동수사본부 검사 3명과 수사관 등 10여명도 중앙선관위와 서울시선관위, 송파구선관위 등 3곳 압수수색에 참여했다.서울경찰청은 경검 합동수사본부가 본격 운영될 때까지 적법 절차에 따라 신속하게 수사를 진행할 방침이다.